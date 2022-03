Dorfrocker knacken mit Musikvideo aus Roßhaupten die Millionenmarke

Die Band Dorfrocker drehte das Video einer ihrer Hits in Roßhaupten. Nun müssen sie eine Wette einlösen: Mit dem Traktor sollte es nach Mallorca gehen.

15.03.2022 | Stand: 18:22 Uhr

„Ich bin kein Landwirt aber Leute, ihr seid spitze, und viele vergessen leider, dass der Landwirt einiges machen muss. PS: Geile Landschaft, ein Traum einfach“, schreibt ein Nutzer unter das Musikvideo „Der King“ der Band Dorfrocker. In dem Video, das im Netz auf Youtube zu finden ist, ist die atemberaubende Landschaft des südlichen Ostallgäus zu sehen. Denn die Aufnahmen fanden bereits vor längerer Zeit auf einem Bauernhof in Roßhaupten statt – im Internet ist die Rede von einer „Hymne auf die Landwirte“. Und mit dem Musikvideo ging auch eine skurrile Wette einher: Wenn das Video über eine Million mal aufgerufen wird, fahren die Musiker von Deutschland nach Mallorca mit dem Traktor. Mittlerweile hat das Video der Band aus Unterfranken über 2,1 Millionen Klicks und die Bedingungen der Wette haben sich verändert.

Dorfrocker in den sozialen Netzwerken: Ukraine-Konflikt sei schockierend

So schreibt die Band auf Facebook. „Da es im letzten Jahr coronabedingt nicht möglich war, die Fahrt ordentlich durchzuführen, haben wir diese auf das Jahr 2022 verlegt.“ Nun seien die Entwicklungen im Ukraine-Konflikt für alle schockierend und „es ist schlimm, mit anzusehen, welches Leid Familien und vor allem Kinder durchmachen müssen“.

Deshalb habe man sich entschlossen, nicht mit dem Traktor in den Süden zu fahren. Man wolle aber einen Beitrag leisten: Deshalb spendet die Band das Geld für die angedachten Spritkosten in Höhe von 3000 Euro zugunsten Betroffener des Ukraine-Krieges. Und die Bandmitglieder berichten: „Wir können doch nicht in der jetzigen Zeit Sprit – noch dazu bei diesen Spritpreisen – einfach so verpulvern, wenn es andernorts solches Leid gibt.“

Aber weil Wettschulden Ehrenschulden seien, habe man sich etwas einfallen lassen. Statt mit dem Traktor gehe es nun mit dem Rennrad innerhalb von einer Woche von Deutschland nach Mallorca. „Das wird sicher mega hart, aber der gute Zweck wird unsere Motivation ins Unermessliche steigern“, so die Dorfrocker. Denn man wolle auch diese Fahrt für Spenden nutzen, Details und Start der Fahrt sollen noch bekannt gegeben werden.

Live-Konzert in Rückholz begeisterte Traktorfahrer

Die Musik der Dorfrocker kann dem Party-Bereich zugeordnet werden. 2020 veröffentlichten sie ihr zehntes Album, bekannt sind die drei Musiker auch durch Auftritte in Fernsehshows. Im vergangenen Jahr sorgten sie auf einem Feld bei Rückholz für Partystimmung: Wie berichtet, spielten die Dorfrocker an zwei Abenden jeweils vor etwa 115 Traktoren und ihren Fahrern – es war im vergangenen Mai das erste Live-Konzert nach dem Lockdown im Ostallgäu.

