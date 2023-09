"Dream King":  So lief die Premiere des neuen Musicals im Festspielhaus Füssen

Mit „Dream King“ zeigt das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen ein drittes von Ludwig II. inspiriertes Musical. Viel Applaus gab's bei der Premiere.

02.09.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Der Schlussvorhang fällt gleich zwei Mal im neuen Musical „Dream King“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Das erste Mal, als der böse Klingsor besiegt ist und der Schwanenprinz den Kelch der Träume gerettet hat. Als sich das begeisterte Premierenpublikum bereits zum Schlussapplaus erhoben hat, geht der Vorhang noch zu einem letzten Lied auf. Die stehenden Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen aus den Mündern des Ensembles noch mit auf den Heimweg, was dem Autorenpaar Janet Chvatal und Marc Gremm mit ihrem Stück am Herzen liegt: „Lebe Deinen Traum!“ – so wie es schon im Untertitel heißt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.