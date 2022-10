Der Film „Gesprengte Ketten“ lässt Fans auch nach Jahrzehnten nicht los

Der Hollywood-Film wurde 1962 im südlichen Ostallgäu gedreht und hat bis heute Kultcharakter. Jetzt war wieder ein Team aus England auf seinen Spuren unterwegs.

01.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

1962 – 17 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs – tauchten in Füssen und Umgebung wieder nationalsozialistische Symbole auf – Hakenkreuze an einer Scheune, Flaggen mit Wehrmachtskreuzen, Soldaten in Wehrmachtsuniformen. Real war allerdings nichts davon. Alles war Teil des Hollywoodfilms „Gesprengte Ketten“, der vor 60 Jahren in München sowie im südlichen Ostallgäu gedreht wurde.

„Viele Leute reagierten damals nicht euphorisch auf die Dreharbeiten. Sie wollten nicht an den Krieg erinnert werden und wussten noch nicht, was da für ein großer, friedenstiftender Film gedreht wird“, erinnert sich Achim Holfelder. Seiner Familie gehörte das Hotel Pergola – später Haus Alpina – in Hopfen, in dem die Schauspieler damals wohnten.

Immer wieder kommen Fans des Films nach Hopfen am See

Bis heute hat der Film vor allem in englischsprachigen Ländern Kultcharakter und Holfelder bekommt immer wieder Besuche von Menschen, die auf den Spuren des Films durchs Ostallgäu reisen. Einer davon ist der Brite Dave Bull, der kürzlich selbst bei Holfelder Filmszenen und Interviews drehte.

Holfelder und Bull kennen sich schon seit mehreren Jahren, wie der 92-jährige Hopfener berichtet. Der Brite entdeckte sein Interesse an der Produktion des Films „Gesprengte Ketten“ oder „The great escape“, wie er auf Englisch heißt, nach eigenen Angaben vor etwa 20 Jahren. Den Film selbst habe er schon immer gemocht. Der Streifen sei bis heute populär. In seiner Heimat wird er zum Beispiel jedes Jahr an Weihnachten gesendet.

Es geht darin um einen Massenausbruch aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs. Die Häftlinge gruben Tunnel, um in die Freiheit zu gelangen. Am Ende war die Flucht nur für drei erfolgreich. Etliche andere wurden erschossen. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit.

Biografie war Auslöser für Dreharbeiten

Der Gedanke, selbst einen Film über die Produktionsorte zu drehen, kam dem Briten Bull, als er eine Oldtimer-Rallye in Südbayern machen wollte. Zur selben Zeit las er eine Biografie über Steve McQueen, einen der Hauptdarsteller aus „Gesprengte Ketten“. Dabei entdeckte er, an welchen Orten, außerhalb des nachgebauten Gefängniscamps in den Bavaria Filmstudios, noch gedreht wurde. „Ich konnte es kaum noch erwarten, nach Füssen und Pfronten zu kommen“, sagt Bull in seinem Script zu seinen Dreharbeiten.

Er begann in der Folge damit, Menschen zu interviewen, die im Film und bei der Produktion dabei waren. Jetzt war er mit drei Begleitern wieder im Ostallgäu. Dort filmte er unter anderem den Baseball, den Steve McQueen im Film benutzte und den der Hollywood-Schauspieler später Achim Holfelder geschenkt hatte. Der Baseball war auch schon Teil einer Ausstellung zum 50-Jährigen des Films in den Bavaria Filmstudios. Dafür hatte Bull seinerzeit ein baugleiches Motorrad der Marke 650cc Triumph TR6 organisiert. Er war außerdem dabei, als der britische Motorradprofi Guy Martin 2019 in Pfronten den Stunt aus dem Film nachstellte, bei dem Steve McQueen mit der Triumph über einen Grenzzaun in die Freiheit springen wollte.

Zeitzeugen erzählen von den Dreharbeiten vor 60 Jahren im Ostallgäu

In Hopfen filmte Bull jetzt neben Requisiten, auch wieder Interviews mit Menschen. Darunter war zum Beispiel Wolfgang Martin aus Füssen. Er war während der Dreharbeiten noch ein Junge und wirkte laut Holfelder als Statist bei den Dreharbeiten mit. Dafür musste er ein paar Tage die Schule schwänzen. Sein Vater nahm das gelassen. Die Mutter wusste nichts davon – bis ein paar Tage später ein Bild von ihm bei den Dreharbeiten in der Zeitung erschienen ist. Das brachte ihm einen Verweis von der Schule ein.

Bull sprach außerdem mit Andrea und Hans Leitenmaier aus Pfronten. Ihnen gehören ein Haus und ein Steg, bei denen im Film eine Verfolgungsjagd stattfand. Jacob Schmölz aus Pfronten kommt in Bulls Film ebenfalls vor. Er betreibt den Friseursalon in Pfronten, indem sich die Schauspieler rasieren und die Haare schneiden ließen. Noch heute hängen dort laut Holfelder Bilder der Stars.

Um die Schauspieler wieder lebendig werden zu lassen filmte Bull auch an Original-Drehplätzen, in dem er anderen Personen Pappmasken der Stars aufsetzte. Holfelder zum Beispiel fungierte als James Coburn, der in einer Schlüsselszene des Films als Officer Louis Sedgwick auf der Lechbrücke in Füssen eine Zeitung las.

Holfelder, der mit seinen 92 Jahren noch sehr fit ist, selbst plant ab dem nächsten Jahr auf Anfrage Führungen zu den Drehorten anzubieten. Außerdem will er in seinem Haus in Hopfen, in dem etliche Fotos von Schauspielern und Film sowie einige Requisiten zu sehen sind, ein Museum zu „Gesprengte Ketten“ einzurichten.

