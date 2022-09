Drei Familien und ein Bauprojekt haben in Buching ihr Ziel erreicht

Im Dezember 2021 startete der Erweiterungsbau des Casa Maria in Buching. Nun konnte Richtfest gefeiert werden. Wann dort wieder Gäste erwaretet werden.

18.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Vor vier Jahren hatte die Geiselstein Gbr das Traditionshaus Casa Maria in Buching gekauft und 2020 der Familie Pietro und Domenico Di Genova für den Betrieb überlassen. Da das Hotel mit seinen 30 Betten schnell an seine Grenzen stößt, fasste man den Entschluss, zu erweitern. Und da hatte der Bauunternehmer Franz Schichtl die Idee, aus einer Konkursmasse Wohnungseinheiten in Elementarbauweise zu kaufen. Nun feierten die Familien Di Genova, Schichtl und Bertele zusammen mit den Handwerkern Richtfest.

Casa Maria in Buching wurde modern saniert

Bei der Erweiterung wurde darauf geachtet, das Haus energieautark zu bauen. „Wir haben so gebaut, dass wir für das Hotel und Restaurant keine Fremdenergie benötigen und das Haus in der Bauweise KfW 40+ erstellt“, erklärt Schichtl. Von der aktuellen Energiekrise ist der Bau somit kaum betroffen. Eine Hackschnitzelheizung mit externen Heizzentrale liefert die Wärme. Dafür ist ein unterirdischer Bunker entstanden, in dem 80 Kubikmeter Hackschnitzel Platz haben.

Dazu kommen eine Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher. „Wir können nun 87 Tonnen CO2 einsparen. Bisher hat das Hotel und Restaurant knapp 30.000 Liter Öl im Jahr verbraucht“, sagt Schichtl. Öl, das nun nicht mehr gebraucht wird. Der untere Bereich wurde in Massivbauweise gebaut. Hier befinden sich neun Appartements für die Angestellten. Der obere Bereich mit zehn Hotelzimmern und vier Suiten ist aus Holzplatten-Modulen entstanden. Im gesamten Gebäude gibt es eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.