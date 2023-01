Drei-Königs-Verlosung in Roßhaupten: Spendenaktion bringt 3.500 Euro für Allgäuer Projekte ein

Die Sternsinger zogen bei der Drei-Königs-Verlosung in Roßhaupten die Gewinner. Das Geld kommt zwei Projekten im Allgäu zugute.

09.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

In diesem Jahr fand die Drei-Königs-Verlosung in Roßhaupten in einem anderen Rahmen als im vergangenen Jahr statt: Auf dem Dorfplatz fanden sich nicht nur die Sternsinger ein, auch der Verein der Drachenkinder brachte sich mit ein und sorgte für Essen und Trinken. Der Erlös kommt sozialen Projekten im Ort zugute – insgesamt kamen 3.500 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an die Kinderkrebshilfe Königswinkel und an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach gehen.

Corona: Im vergangenen Jahr lief die Verlosung in Roßhaupten anders ab

Die Sternsinger, die wegen Corona vergangenes Jahr nicht zur Ziehung der Preise antreten durften, zogen die Gewinner aus der Verlosungstrommel. Seit dem 1. Advent war das Loseziehen möglich – vierzehn Geschäfte und Betriebe beteiligten sich heuer. Diese Betriebe und Geschäfte haben wie schon im vergangenen Jahr erneut Preise ausgerufen. Der erste Preis im Wert von 700 Euro kann in allen teilnehmenden Geschäften, Betrieben, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben eingelöst werden. Der zweite Preis im Wert von gut 400 Euro ist ein verlängertes Wochenende mit einem E-Auto, der dritte Preis sind 300 Euro.

(Lesen Sie hier, Roßhaupten plant eine nachhaltige Wärmeversorung.)

Gewerbe in Roßhaupten: Gutscheine wurden verlost

Aber auch viele kleine Gutscheine aus den teilnehmenden Betrieben wurden verlost. Gezogen wurde von den Sternsingern. Nicht nur Erich Hummel, Vorsitzender der Roßhauptener Gewerbetreibenden und Selbständigen (RGS) freute sich über die zahlreich gekommenen Besucher und über die Spendenfreudigkeit, auch Bürgermeister Thomas Pihusch bedankte sich.