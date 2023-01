„Tankstelle der Zukunft“ öffnet in Füssen

Eine Lounge am neuen Tesla-Ladepark bietet Möglichkeiten, die man von einer gewöhnlichen Tankstelle nicht kennt. Was das Besondere an der „bk World“ ist.

10.01.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Rund 30 Minuten – so lange dauert es, bis ein Elektroauto mit einem der modernen Schnellladesäulen aufgeladen ist. Diese Zeit können E-Autofahrer jetzt in einer neuen, 50 Quadratmeter großen Lounge am Füssener Volksfestplatz überbrücken. Füssen ist erst der zweite Standort im Land, der eine solche Station bekommt. Installiert hat sie die Firma bk, was für baukreativ steht: Die Lounge beinhaltet Snackautomaten, Büroräume und eine Spielkonsole. Ja, sogar Fertigpizzas gibt es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.