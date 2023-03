Tritt Füssens Bürgermeister Eichstetter im Ostallgäu für die Landtagswahl an?

Der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter spricht über Spekulationen, ob er bei der Landtagswahl 2023 in Bayern fürs Ostallgäu kandidiert.

09.03.2023 | Stand: 13:18 Uhr

In politisch interessierten Kreisen war gerätselt worden: Wirft er seinen Hut in den Ring? Er macht es nicht: Am Donnerstagvormittag stellte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter klar: Er „bleibe auch weiterhin unserer Stadt treu und lehne eine Landtagskandidatur ab“.

