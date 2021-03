Ein Dorf atmet auf: Der Pferde-Trubel in Prem ist beendet

Frei laufende Tiere hielten Behörden und Premer in Atem. Jetzt ist Ruhe eingekehrt. Der Hintergrund für die freilaufenden Pferde ist aber ein trauriger.

„Jetzt ist endlich Ruhe“, sagt der Schongauer Polizeichef Herbert Kieweg und bestätigt damit die Erleichterung des Premer Bürgermeisters Andreas Echtler: „Das Thema ist zum Glück erledigt.“ Über Monate hatten frei laufende Pferde in Prem für Aufruhr gesorgt. Die Vorfälle hielten Polizei, Gemeinde, Veterinäramt und Anwohner in Atem. Dabei ist der Hintergrund der Geschichte ein trauriger.

Bereits seit November waren öfter Pferde auf Feldern und Straßen in Prem unterwegs. Der Besitzer ließ sie laufen, hielt sie wohl bei sich nur hinter einem unzureichenden Zaun – für die Tiere leicht zu überwinden. Da unter den Pferden ein junger Hengst war, folgten ihm die Tiere und galoppierten auch über die Kreisstraße in Prem. Die Polizei rückte mehrmals mit vielen Beamten an, fing die Pferde ein und brachte sie zurück in den Stall. Gefahrenmeldungen liefen immer wieder im Radio.

Prem: Tiere waren unterversorgt

Den Dorfbewohnern ist der Besitzer bekannt. Laut Anwohnern vernachlässigte er seine Tiere. Allerdings befinde er sich nun in ärztlicher Behandlung, bestätigen die Behörden. „Das Problemfeld ist vielschichtig und nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint“, sagt Jens Lewitzki, Veterinärdirektor des Landratsamtes Weilheim-Schongau.

Neben Pferden und Hengst waren auf dem Hof unter anderem auch Hühner und Kälber untergebracht. Viele der Tiere seien abgemagert gewesen, hätten sich anderweitig Futter beschafft oder wurden laut Anwohnern von besorgten Premern gefüttert. Das Problem mit den hungernden Tieren schlug regelmäßig beim Veterinäramt auf. Es begann eine Zusammenarbeit zwischen Behörden und zahlreichen Helfern. Insgesamt 16-mal war das Veterinäramt laut Lewitzki seit Januar vor Ort, um Kontrollen durchzuführen. „Dass Tiere aus Hunger aus Ställen und Koppeln ausbrechen, konnte zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden.“ Dies sei jedoch auch dem Engagement vieler Premer zu verdanken. Bereits Anfang März sei die Kälberhaltung aufgelöst worden.

Die meisten Tiere befinden sich mittlerweile in der Obhut anderer Halter. Im Stall seien nun nur noch zwei Pferde, erklärt ein Anwohner. Diese werden nun in Absprache mit der Polizei weiter von bemühten Dorfbewohnern versorgt.

Einmal kam es sogar zum Unfall

Die ganze Situation sei für alle Beteiligten schwierig gewesen. „Eine große Panik herrschte aber eigentlich nicht“, sagt ein Anwohner. Nur Angst und Besorgnis wegen möglicher Unfälle. Einmal sei es auch zu einem Zwischenfall gekommen. Ein junger Mann habe eines der Tiere mit seinem Auto gestreift, als es vor ihm über die Straße lief. Passiert sei jedoch nichts. Flurschäden haben die herumstreunenden Tiere allerdings schon verursacht.

Die Situation in Prem hat sich also wieder beruhigt, die Angst ist vorüber. Das bestätigen auch Polizei, Gemeinde und Veterinäramt: Seit rund zwei Wochen gehen keine neuen Meldungen mehr ein.

