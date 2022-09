Ein neues Baugebiet wird in Weißensee geplant

Stadtrat Füssen ist aber mit keiner der drei Planungsvarianten restlos zufrieden. Warum bei der Debatte auch König Charles III. ins Spiel kommt.

29.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Am Ende wirkte Franz Arnold etwas ratlos. Der Chef des gleichnamigen Memminger Architektur- und Stadtplanungsbüros hatte dem Füssener Stadtrat drei Varianten für ein neues Wohnbaugebiet im östlichen Anschluss an das Baugebiet Pitzfeld in Weißensee vorgestellt. Das Gremium sollte festlegen, welches Konzept weiter verfolgt werden sollte – damit man in die konkrete Bauleitplanung einsteigen könnte. Dazu kam es aber nicht. Denn die Kommunalpolitiker waren mit keiner der Varianten restlos zufrieden. Sie forderten generell eine verdichtete Planung, ohne allerdings auch nur halbwegs konkrete Vorgaben zu machen.

