Ein geschützter Raum für Trauernde: Das Café Lichtblick in Füssen

Das Café Lichtblick in Füssen ist kein düsterer Ort, betonen die Verantwortlichen. Die Idee: Einen geschützten Raum für Trauernde schaffen.

07.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Hilfe in der Trauer bietet das Café Lichtblick: Durch das gemeinsame Reden, Schweigen und Zuhören baut man zusammen an einer Brücke in den neuen Lebensabschnitt, wenn das gewohnte Leben Abschied genommen hat.

„Wir wollen unseren Besucherinnen und Besuchern eine Art stützendes Geländer sein, an dem sie festen Halt finden vor den emotionalen Krisen des Lebens“, sagt Brigitte Engelhard-Lechner. Sie ist Mitglied des Teams der Trauerbegleitung und Ehrenvorsitzende des Hospizvereins Südliches Ostallgäu. Das Trauercafé Lichtblick bietet Betroffenen einen geschützten Rahmen.

Hospizverein Südliches Ostallgäu: Zukunftsängste von Trauernden bekämpfen

„Stufe für Stufe geleiten und begleiten wir durch alle Herausforderungen und vermeintlichen Zukunftsängste“, erklärt Engelhard-Lechner. Der Verein bietet trauernden Menschen unterschiedliche Wege der Begleitung an. In Einzelgesprächen wird ganz persönlich und individuell dem Trauernden auf seinem schweren Weg beigestanden. Wer sich in einer kleinen Gruppe wohler fühlt, für den ist vielleicht das Trauerwandern genau richtig, denn auch die Natur kann helfen, sich mit dem Verlust auseinanderzusetzen, und spendet Trost und Verständnis.

Bereits am 16. April ist der nächste Termin für das beliebte Trauerwandern. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Bad Faulenbach, am Parkplatz Faulenbacher Tal (nicht bei schlechtem Wetter). Einmal im Monat besteht die Möglichkeit, das Trauercafé Lichtblick zu besuchen.

Jeweils am letzten Sonntagnachmittag im Monat wird in gemütlicher Atmosphäre bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee an liebevoll gedeckten Tischen zum Verweilen eingeladen. Das Trauercafé Lichtblick bietet Betroffenen einen geschützten Ort, an dem sie mit ihrer Trauer nicht allein sind. Die meisten Besucherinnen und Besucher kommen wieder – werden zu Stammgästen, denn sie fühlen sich im Kreis der ausgebildeten Trauerbegleiterinnen und anderen Trauernden geborgen, gesehen und getragen.

Im Café Lichtblick in Füssen wird natürlich auch gelacht

Das Lichtblickcafé sei kein düsterer trauriger Ort, nach dessen Besuch es einem schlechter gehe, als davor. „Bei uns darf gesprochen, einfach nur zugehört, geweint, aber auch geschmunzelt, gelächelt, ja sogar gelacht werden“, sagt Trauerbegleiterin Monika Obermeyer. Die Stunden im Austausch mit anderen in ähnlichen Lebenssituationen zeigen vielmehr, dass es leichter wird, mit dem Verlorenen in einer sich wandelnden Form verbunden zu bleiben und dennoch einen neuen Lebensabschnitt zu wagen, um die Freude am Leben Stück für Stück zurückzubringen.

Engelhard-Lechner ergänzt: „Trauer ist keine Krankheit, die von uns therapiert werden muss, vielmehr bieten wir einen geschützten und verschwiegenen Raum zum Anlehnen, Begegnen und Austauschen.“ Das Treffen soll als wärmender, sonniger „Lichtblick“ wahrgenommen werden.

Mit behutsamen Hilfestellungen den Trauerkreislauf durchbrechen

„Wir versuchen, durch unsere individuellen behutsamen Hilfestellungen den eigenen Trauerkreislauf zu durchbrechen, um neue Sichtweisen und Perspektiven zu schaffen. Die meisten, die erstmal den Mut aufbringen, mit uns Verbindung aufzunehmen, sind überrascht von der guten Atmosphäre und kommen sehr gerne wieder“, berichtet Jutta Strobel. Durch ihre Verbindungen zur evangelisch-lutherischen Gemeinde und Füssens Pfarrer Peter Neubert konnte das monatliche Treffen während der Pandemie ins coronakonforme Haus der Begegnung umziehen. Erst durch die unbürokratische, schnelle Zusage und Unterstützung war die Fortsetzung überhaupt möglich geworden.

Am 30. April von 14 Uhr bis 16 Uhr wird das Trauercafé ein letztes Mal dort stattfinden, denn im Mai zieht das Lichtblickcafé wieder in die Räumlichkeiten des Hospizvereins in der Augsburger Straße 56 zurück. Nicole Doll, die dort im Büro arbeitet, macht derzeit eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Sie findet die Begegnungen mit Trauernden und anderen Begleiterinnen sehr bereichernd. „Ich habe eine sinnerfüllte Tätigkeit gesucht und hier gefunden. Wir sind eine wirklich schöne Gemeinschaft.“ Die Begegnungen und Erlebnisse mit Trauernden beschreibt sie als „Geschenk“.

Trauerbegleiter Hospizverein Südliches Ostallgäu: Ehrenamtliche gesucht

Auch die anderen Trauerbegleiterinnen sind dankbar für all die Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiten durften. „Wir dürfen miterleben, wie wertvoll und bereichernd unser Einsatz sein kann. Wir suchen weitere Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen und Teil unserer sozialen Gemeinschaft werden wollen.“ Alle Angebote des Hospizvereins zur Trauerbewältigung sind kostenfrei.