Mit dem Gerüst will der Denkmalschutz das Projekt prüfen. Warum dort entstehende Stellplätze auch für das im Weidach geplante Jugendhaus erforderlich sind.

05.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Holzkonstruktion wächst auf dem Parkplatz des Füssener Krankenhauses in die Höhe: Es handelt sich dabei um das Phantomgerüst für ein geplantes Parkdeck. Nächste Woche soll es fertiggestellt sein, kündigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter an. Wie berichtet, will die Kommune ein Parkdeck mit drei Ebenen für über 140 Fahrzeuge schaffen, um ausreichend Stellplätze für die Sport- und Freizeitanlagen im Weidach nachweisen zu können.