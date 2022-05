Einbruch in Einfamilienhaus in Steingaden: 34-Jähriger wird von Hausbesitzerin erwischt

Ein 34-jähriger betrunkener Mann ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hat Geld und Schmuck gestohlen. Videokamera zeichnet die Tat auf.

In Steingaden ist ein Einbrecher eines Einfamilienhauses erwischt worden: Nach Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch am Montag gegen 16.45 Uhr. Ein bisher unbekannter Mann betrat das Grundstück einer 47-jährigen Frau aus dem Grubfeldweg. Der Mann bettelte nach Geld und Essen, heißt es im Polizeibericht. Anschließend verschaffte er sich Zugang zum Haus.

47-jährige Frau aus Steingaden schickte den Mann mehrmals weg

Die Frau, die gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt war, schickte den Mann zunächst weg. Doch er ließ nicht locker, erschien erneut und fragte nach Arbeit. Wieder schickte die 47-Jährige den Unbekannten weg. Der Mann betrat daraufhin das Grundstück von der Rückseite her, ging durch den Garten und kundschaftete aus, wie er in das Haus gelangen könne. Auf der Terrasse stahl er ein dort abgelegtes Handy. Über die offene Terrassentüre drang er schließlich in das Haus ein, suchte dort nach Bargeld und stahl außerdem eine Goldkette sowie Geld aus dem Nachtkästchen. Anschließend wollte der Einbrecher durch das Toilettenfenster verschwinden.

Videokamera im Haus filmt mit: Polizei überführt Täter

Der Frau war bereits aufgefallen, dass ihr Handy fehlte. Sie traf auf den Mann, stellte ihn zur Rede. Er gab das Handy wieder her und flüchtete zu Fuß – Bargeld und Schmuck nahm er mit. Durch die Überwachungskamera im Haus der Frau, konnte ermittelt werden, was im Gebäude passierte. Aufgrund der Aufzeichnungen ermittelte die Polizei 34-jährigen Mann aus Nigeria, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in Steingaden lebt. Die Beamten durchsuchten das Zimmer des betrunkenen Mannes und fanden das Diebesgut. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Haftbefehl. Der 34-Jährige bekommt Anzeigen unter anderem wegen Hausfriedensbruch. Im Rahmen der Ermittlungen ist auch bekannt geworden, dass der Mann bereits gegen 15 Uhr in der Tegelbergstraße über ein Gartentor gestiegen war.

Möglicherweise fiel der Mann auch anderen Anwohnern in dem Wohngebiet in verdächtiger Art und Weise auf, schreibt die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschreiben: dunkelhäutig, Vollbart, schlank und etwa 1,75 m groß. Er trug eine kurze Hose und führte eine Umhängetasche mit sich. Hinweise an die Polizei: 08861/2346–0.

