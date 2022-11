Einbrecher wüten in den Wertachtal-Werkstätten

Unbekannte Täter richten in den Wertachtal-Werkstätten großen Schaden an. Beschäftigte werden am Mittwoch nach Hause geschickt.

09.11.2022 | Stand: 12:15 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in die Wertachtal-Werkstätten im Füssener Westen eingebrochen. Sie erbeuteten laut Leiterin Dagmar Rothemund nicht nur Geld und vor allem Werkzeug, sondern richteten auch einen großen Sachschaden an: „In fast jedem Raum ist alles verwüstet. Ich bin fix und fertig.“ Die Beschäftigten wurden am Mittwoch nach Hause geschickt, auch das Café Werkgeplauder musste geschlossen bleiben. Die Kripo und die Spurensicherung waren vor Ort.

Wertachtal-Wertstätten überfallen: Nicht nur Bargeld erbeutet

Rothemund selbst war am Dienstag noch gegen 18.30 Uhr in den Wertachtal-Werkstätten gewesen: „Da war alles okay.“ Doch in den Stunden danach drangen die unbekannten Täter über ein Fenster ein. Sie brachen die Kasse in der Küche auf und öffneten mit einer Flex aus den Werkstätten einen Tresor, in dem sich Tageseinnahmen befanden. Zudem erbeuteten sie laut Rothemund jede Menge Werkzeug und verwüsteten viele der Räume. Der Schaden sei hoch, könne aber noch nicht beziffert werden, sagte die Werkstätten-Leiterin am Vormittag.

Trotz Spur der Verwüstung: Einbrecher haben Kita in Ruhe gelassen

Sie könne nicht nachvollziehen, warum die Täter ausgerechnet eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung heimgesucht hätten. „Gott sei Dank haben sie die Förderstätte und die Kita in Ruhe gelassen.“ Auch das erst vor kurzem eröffnete Werkstattlädle interessierte die Kriminellen nicht. Rothemund hofft nun, dass sich Zeugen bei der Polizei melden, denen etwas Ungewöhnliches bei den Wertachtal-Werkstätten in der Nacht zum Mittwoch aufgefallen ist.

