Gibt es bald eine Umgehungsstraße für Hopfen am See?

Die Bürgerinitiative aus Hopfen am See klagt über die hohe Verkehrsbelastung in der Uferstraße. Wie eine Umgehung auch ohne neu zu bauende Straße denkbar wäre.

28.04.2023 | Stand: 07:37 Uhr

Tausende Fahrzeuge rollen an einem Sommertag über die Uferstraße. Ein riesiges Verkehrsproblem, sagt Dr. Reinhold Mayer von der Bürgerinitiative Hopfen am See. Er fordert eine Ortsumgehung, ohne dass dafür eine neue Straße gebaut werden müsste: Die Kreisstraße OAL 2 von Hopferau nach Füssen soll zur Staatsstraße 2008 aufgewertet werden, um den Durchgangsverkehr aufzunehmen. Die jetzige Staatsstraße, also die Uferstraße in Hopfen, könnte dann als Kreisstraße herabgestuft werden – was einen großen Vorteil hätte: Die Stadt Füssen könnte dort leichter Vorhaben zur innerörtlichen Verkehrsberuhigungen umsetzen. Die Chancen für eine Realisierung dieser Idee stehen indes schlecht.

