Eine unglaubliche Sängerin kommentiert in Reutte die Zeit

Simone Kermes und ihre Musiker treiben das Publikum im Walter-Schwarzkopf-Saal zu Begeisterungsstürmen. Was sie zum Ukraine-Krieg sagt.

03.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Angekündigt war eine Diva. In den Walter-Schwarzkopf-Saal der Planseewerke in Breitenwang/ Reutte kam tatsächlich eine gefeierte Sängerin mit herausragendem Talent: Dabei beschreibt Simone Kermes sich nicht als Opern- und Konzertsängerin, sondern einfach als Sängerin. Sie zeigte sich nicht nur menschlich sehr offen. Sie scheute sich auch nicht, auf die aktuelle Situation in der Welt einzugehen.

Maske ab - und wieder auf

Eigentlich hätte die Sängerin ihre Oktavsprünge, ihre rasanten Läufe und unglaublich langen Triller bereits am 12. September erklingen lassen wollen. Die Pandemie-Lage ließ sie auch diesmal nicht los. Bei ihrer Ankunft durfte sie im Hotel die Maske abnehmen, musste sie aber am Tag der Aufführung aufgrund neuer Corona-Regeln wieder aufsetzen, erzählt sie schmunzelnd. Kermes verstand aber nicht nur, diese Erlebnisse warmherzig vorzutragen. Sie präsentierte sich zwar als One-Woman-Show, ließ aber auch dem von ihr gegründeten Quartett Amici Veneziani viel Platz: Raffaele Tiseo an der Violine, Gianluca Geremia an der langhalsigen Theorbe, Giuseppe Mulè am Cello und Luca Stevanato am Bass. Die Barocksängerin mit dem riesigen Stimmumfang schlug auch an diesem Abend mühelos Brücken zwischen den Genres: vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, von der Alten Musik über die Klassik bis zu Schlager und Pop. So präsentierte sie kurzweilig kompakte Stücke von Henry Purcell über Claudio Monteverdi bis Antonio Vivaldi. Nach dieser Musikzeit des 17. und 18. Jahrhunderts riss sie das Publikum auch im zweiten Teil mit viel Humor und noch mehr verschmitzter Verrücktheit zu Begeisterungsstürmen hin.

Ausbildung in Schreibtechnik

Simone Kermes kam 1965 im Leipzig in der damaligen DDR zur Welt. Mit 14 verliebte sie sich in die Kompositionen des Barockmeisters Georg Friedrich Händel. Nach einer Ausbildung als „Facharbeiterin für Schreibtechnik“ studierte sie dann doch an Deutschlands ältester Musikhochschule in Leipzig. Etliche Aufbau- und Meisterkurse später gastiert sie an wichtigen Häusern weltweit und sammelt Musikpreise.

"Sie müssen kämpfen um ihre Freiheit"

Trotz Corona-Zeit und eines menschenverachtenden Krieges, verbarg sie ihre mitfühlende Seele nicht. Abschließend rief sie ihrem Publikum zu „Sie müssen kämpfen um ihre Freiheit“ – wobei sie offenließ, welche Adressaten sie damit meinte.