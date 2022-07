Eintauchen in eine andere Welt - das Festspielhaus Neuschwanstein macht es möglich

Das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen bietet Touristen und Heimatentdeckern nicht nur auf der Bühne märchenhafte Aussichten.

24.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine kleine Auszeit an einem besonderen Platz gefällig? Mit bewegender Musik, toller Aussicht und großartigen Visionären? Weit fahren muss dafür im Ostallgäu niemand, denn im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen gibt es das Gesamtpaket.

Festspielhaus Neuschwanstein hat eine der modernsten Bühnentechniken Europas

„Es sind vor allem das Herzblut, das in den Eigenproduktionen steckt, die Darsteller, die mit Leidenschaft dabei sind und das Gebäude und der Platz, die einen komplett verzaubern. Außerdem haben wir eine der modernsten Bühnentechniken in Europa“, sagt Renate Böck, die beim Festspielhaus für das Marketing und die Veranstaltungsorganisation zuständig ist. Böck ist, wie sie sagt, selbst von der Magie des Festspielhauses in Füssen begeistert.

Musikalisch in die Leben von König Ludwig II. und Graf von Zeppelin eintauchen

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, musikalisch in die Lebensreise von Märchenkönig Ludwig II. oder Graf von Zeppelin einzutauchen. Das macht den Alltag schnell vergessen und wirkt wie ein kleiner Urlaub lange nach: „Es ist schön zu sehen, wie die Zuschauer berührt und inspiriert nach einer Vorstellung wieder nach Hause gehen“, sagt Böck.

Und welches Musicaltheater kann schon wie bei dem Stück „Ludwig2“ am Originalschauplatz der Geschichte spielen? Von der Lage direkt am Forggensee und mit Schloss Neuschwanstein eingebettet in eine majestätische Bergkulisse können andere Häuser nur träumen.

www.fuessen.de/kultur/ festspielhaus-neuschwanstein.

Die Serie Heimatentdecker

Lesen Sie auch

Zeppelin-Musical Festspielhaus Füssen: Der König als Graf – und mit Gänsehaut

In der Serie Heimatentdecker gibt es in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück. Wir stellen Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

Lesen Sie auch Musical in Füssen: Der „Zeppelin“ von Ralph Siegel fliegt famos