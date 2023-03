So soll der Theresienhof in Füssen wiederbelebt werden

„Kern Schuhe Mode Sport“ erweitert im Theresienhof in Füssen. Wie das Unternehmen dem Online-Handel trotzen will und was Füssener erwarten dürfen.

12.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Füssener Theresienhof soll wieder Leben einkehren: Ab dem 30. März will dort der Einzelhändler Peter Kern Schuhhandel unter dem Titel „Kern Schuhe Mode Sport“ ein umfangreiches Sortiment anbieten und seine bisherige Filiale erweitern – auf 1600 Quadratmeter. Zuletzt gab es in dem Füssener Einkaufszentrum, wie berichtet, einen längeren Leerstand, weil Geschäfte geschlossen wurden – etwa Mode Mundi Outlet und eine Filiale des Depots. Die Gründe unter anderem: Personalmangel und eine abgenommene Frequenz. Wie das Unternehmen aus Laupheim auf diese Herausforderungen blickt und was Füssener erwarten dürfen.

