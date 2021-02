Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Füssen sagt, dass der Lockdown für einige Einzelhändler schwierig wird. Insgesamt stehe Füssen aber noch gut da.

11.01.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Marianne Heichele klebt an diesem Vormittag einen Zettel an die Eingangstüre der Buchhandlung Bruhns in Füssen. „Mir ist es wichtig, mit den Kunden in Kontakt zu treten, und dass sie wissen, dass wir da sind und Bestellungen entgegennehmen“, sagt die Geschäftsinhaberin. Denn Deutschland hat den Lockdown verlängert, Einzelhändler müssen weiterhin schließen, das öffentliche Leben bleibt wegen der Pandemie heruntergefahren.