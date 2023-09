Motorrollerfahrer nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Nahe Eisenberg bei Pfronten kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorroller und einem Auto. Ein Mann wurde schwer verletzt.

11.09.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorroller ist es am Sonntagnachmittag nahe Eisenberg ( Ostallgäu) gekommen. Eine 56-Jährige Pkw-Lenkerin fuhr laut Polizei mit ihrem Auto auf der Pröbstenerstraße in Eisenberg in Richtung Hopferau. In einer Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Wagen zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit dem Motorroller eines 71-Jährigen zusammen.

Schwerer Unfall bei Eisenberg: Verletzter muss ins Krankenhaus

Der Mann stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Rollerfahrer bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 71-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Gegen Sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

