Eisenberg trauert um langjährigen Dirigenten

Erich Schneider aus Zell stirbt mit 91 Jahren. Geschätzt wurde er für sein musikalisches Ehrenamt.

06.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Am 24. Dezember verstarb in Zell der für sein selbstloses Engagement für die Musikkapelle Eisenberg hoch geachtete Blasmusiker und langjährige Dirigent Erich Schneider im Alter von 91 Jahren. Nach dem Tod seiner Frau Ludovika 2001 lebte er seit 2013 bei der Familie seiner Tochter Hannelore Abt in Zell, wo er bis zum Lebensende bestens umsorgt wurde.

Der Verstorbene stammt aus Neutitschein im heutigen Tschechien und kam 1946 im Rahmen der Vertreibung ins Allgäu, wo er nach traumatisierenden Erlebnissen als Heranwachsender in Pfronten eine Bleibe und Arbeit fand. Nach seiner Heirat fand er in Zell seine Heimat.

Musikerkarriere beginnt mit Tenorhorn

Sein Musikerleben begann in Pfronten, wo ein Tenorhornspieler gebraucht wurde. 1964 übernahm Schneider dann die Musikkapelle Zell, wie sie sich damals noch nannte, als Dirigent. Schneider erreichte durch intensive Nachwuchsarbeit ein wesentlich gesteigertes spielerisches Niveau und konnte den Klangkörper schon bis zum Jahr 1972 auf 25 aktive Musiker verstärken.

Aktiv für den Nachwuchs

Auch die neue Allgäuer Musikertracht mit dem Eisenberger Wappen am Ärmel entsprang seiner Initiative. Als er im Jahr 1978 den Taktstock an seinen Sohn Manfred übergab, waren es bereits 30 Musikanten. Sein Engagement war damit aber nicht zu Ende. Er führte die Ausbildung junger Musiker weiter und erwarb sich weit über seine Dirigententätigkeit hinaus Verdienste von unschätzbarem Wert.

Geschichte der Musikkapelle erforscht

Schneider besorgte sich 1974 in der Schweiz ein Alphorn und gründete mit Siegfried Steinacher und Josef Fichtl die Eisenberger Alphornbläser. 1975 gab es die ersten Auftritte. Inzwischen ist die Gruppe auf 13 Bläserinnen und Bläser angewachsen. Nach seinem beruflichen Ruhestand erforschte Schneider die Geschichte der Musikkapelle und konnte das Jahr 1842 als Gründungsjahr ausfindig machen, was 1996 zur Verleihung der „Pro Musica Plakette“ führte. 1992 wurde Schneider für 40 Jahre aktives Musizieren geehrt und zum Ehrenmitglied der Kapelle ernannt. Mit Schneider verliert die Kapelle einen Kämpfer für die Blasmusik in der Burgengemeinde, der als prägende Gestalt in die Annalen eingehen wird.

