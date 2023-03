Eisenberger Grundschule braucht Platz für mehr Schüler

Für die gemeinsame Einrichtung zweier Gemeinden sind Vorschläge gefragt. Die Mittagsbetreuung könnte dank einer neuen Idee mehr Kinder als bisher aufnehmen.

16.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Gemeinden Hopferau und Eisenberg haben immer mehr Schüler. Der Leiter der gemeinsamen Von-Freyberg-Grundschule in Eisenberg-Speiden, Hans Berktold, rechnet damit, dass aufgrund der steigenden Schülerzahlen im Schuljahr 2026/27 eine siebte Klasse notwendig werden könnte. Darüber machte sich der Schulverband unter Führung der Bürgermeister Manfred Kössel (Eisenberg) und Rudi Achatz (Hopferau) bei der jüngsten Sitzung Gedanken, zusammen mit Grundschulpädagogen, Kindergärtnerinnen und kommunalen Mitarbeitern.

"Bei den Räumlichkeiten ziemlich am Ende"

Fünf Klassenzimmer haben Berktold und seine Lehrkräfte in Gebrauch, dazu gebe es einen Mehrzweckraum. Der werde allerdings auch für die Bläserklasse und anderes benötigt. „Bei den Räumlichkeiten sind wir ziemlich am Ende“, fasste der Schulleiter zusammen und fragte: „Wie machen wir weiter?“ „Wir müssen jetzt mal planen“, meinte Achatz, es gehe auch darum, den Kindergarten mit in die Überlegungen einzubeziehen. Kössel stimmte da mit ein und sagte, es gebe vieles zu bedenken. Es gehe um An-, Um- oder Neubau, ein- oder zweigeschossig, Grundstücksfragen, Fördermöglichkeiten und behördliche Vorschriften zum Brandschutz, aber auch Regelungen des Schulamts. Achatz nutzte die Chance, nicht nur in die Runde, sondern auch an alle Betroffene den Appell zu richten: Macht euch Gedanken zu dem Thema!

Mittagsbetreuung künftig in Schichten

Die Mittagsbetreuung an der Von-Freyberg-Grundschule hat unterdessen gute Aussichten: Künftig könnten noch mehr Kinder dazustoßen. Laut Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzendem Kössel würde – auch laut Landratsamt – nichts dagegen sprechen. Zurzeit werden 26 Kinder betreut, maximal wären 28 Plätze erlaubt, die gleichzeitig genutzt werden. Da die Kinder aber nicht die gesamte Mittagszeit über anwesend sind, könnten insgesamt bis zu 50 Kinder versorgt werden. Bei dieser Art „Betreuungs-Time-Sharing“ würde eine zusätzliche Teilzeitkraft benötigt. Allerdings könnte der erste der beiden „Heimen-Busse“ eingespart werden. Hier geht es um maximal neun Schüler, die im Bereich der Hopferauer Ortsteile Heimen sowie Ober- und Unterdill wohnen. Für sie fährt um 11.20 Uhr und um 13 Uhr jeweils ein Bus, damit diese Schüler nicht in Hopferau aussteigen und talwärts auf dem Heimweg den gefährlichen, unübersichtlichen Eisenbahnübergang queren müssen. Der 11.20-Uhr-Bus wäre entbehrlich, da alle Schüler, auch die aus Heimen und Umgebung, in der Schule versorgt und betreut werden könnten. Kössel will nun zuerst abklären, ob eine Förderung möglich wäre. Zeitgleich könne man aber schon nach Mitarbeitenden suchen.

