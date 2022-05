Eishockey brachte Pit Helmer aus Füssen um die halbe Welt

Er hat als Materialwart und Betreuer der deutschen Nationalmannschaft viel erlebt. Nach 50 Jahren setzte der Verband Pit Helmer ab. Einfach so. Ein Rückblick.

28.05.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Er hat als Materialwart bei Weltmeisterschaften und olympischen Winterspielen die halbe Welt gesehen. Aber die Art, wie er vor gut eineinhalb Jahren vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) abgesetzt wurde, ärgert ihn. Im Zorn jedoch blick Hans Peter Helmer auf seine 50-jährige Tätigkeit als Zeug- oder Materialwart der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nicht zurück. Denn was er in diesem halben Jahrhundert erlebte, bildet in seinem Gedächtnis mit die schönsten Phasen seines Lebens. Allerdings habe er nach seiner Absetzung von „den maßgeblichen Leuten des DEB nichts gehört“. Nicht einmal zu einem Junioren-Länderspiel in Füssen sei er eingeladen worden. Nur ein Schreiben des damaligen DEB-Sportdirektors erhielt er. „Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen“ seien Helmers Dienste nach 50 Jahren nicht mehr nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.