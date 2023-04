Vom Eis auf den Chefsessel: Verteidiger Jörg Noack will beim EV Füssen Vereinsvorsitz übernehmen

Vor der Mitgliederversammlung im Sommer bahnt sich ein Wechsel an der Spitze des Eishockey-Oberligisten EV Füssen an. Doch es gibt eine Bedingung.

21.04.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Seit über einem Jahr ist der Posten des Vorsitzenden beim EV Füssen vakant. Nun gibt es einen ersten Kandidaten, der sich bei der Mitgliederversammlung im Juni oder Juli zur Wahl stellen will. Dabei handelt es sich um Jörg Noack. Eishockey-Fans dürften aufhorchen bei dem Namen, spielte der 30-Jährige doch bis zuletzt noch in der Verteidigung des Altmeisters in der Oberliga. Jetzt möchte er den Sprung hinter die Bande wagen. „Der EVF steht für Werte und eine Tradition, die so in Deutschland einmalig sind“, sagt Noack über die Beweggründe seiner Kandidatur. Er wolle den EV Füssen in den kommenden Jahren weiter professionalisieren und auf ein neues Level heben, wie er betont.

