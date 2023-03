"Großes Herz" und Feuer nicht genug: EV Füssen unterliegt Hannover Scorpions

Der EV Füssen bringt die Hannover Scorpions im zweiten Play-off Duell ins Wanken, aber schwache Schiedsrichter und viele Ausfälle verhindern die Sensation.

21.03.2023 | Stand: 09:39 Uhr

Großer Kampf, großer Einsatz und den Favoriten beinahe zu Fall gebracht: Die 1212 Zuschauer sahen im zweiten Play-off-Spiel der Eishockey-Oberliga zwischen dem EV Füssen und den Hannover Scorpions eine aufopferungsvolle Vorstellung der Schwarz-Gelben gegen den Aufstiegsfavoriten, die bei der 2:4-Heimniederlage nicht belohnt worden ist.

„Das war eine Weltklasseleistung“, befand Gästetrainer Kevin Gaudet, und er meinte damit nicht sein Team, sondern Füssens Torhüter Benedikt Hötzinger. Was dieser vor allem im zweiten Drittel alles entschärfte, hat man am Kobelhang schon lange nicht mehr gesehen. So war das Spiel bis in die Schlussphase hinein spannend, eine letzte Ausgleichschance wurde dem EVF aber durch eine krasse Fehlentscheidung der Linienrichter verwehrt.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen - Hannover Scorpions 2:4

Bereits am Dienstag geht es nun zum dritten und womöglich entscheidenden Spiel der Serie wieder in die Wedemark. Die personellen Voraussetzungen sind für die Füssener alles andere als gut. Am Sonntag musste neben den bekannten Ausfällen auch noch Florian Simon passen, sodass mit dem 19-jährigen Nikolai Streif aus dem DNL-Team ein Neuling zu seinem Oberliga-Debüt kam. In der 27. Spielminute erfolgte dann noch ein Ausfall der ganz bitteren Art, denn Topscorer Bauer Neudecker wurde nach einem Bandencheck mit einer Spieldauerstrafe belegt und wird seiner Mannschaft zusätzlich fehlen.

Nicht die einzige diskutable Entscheidung der Referees: Denn kurz vor Schluss, als sich die Scorpions mit einem Weitschuss befreiten, wurde das Spiel weiter laufen gelassen und Robin Just konnte mit dem 4:2 ins leere Füssener Gehäuse für die Entscheidung sorgen. Ein bitterer Ausgang nach einem großen Kampf, und auch zuvor mussten die Schwarz-Gelben mit den Unparteiischen hadern.

Eishockey-Oberliga: Play-offs EV Füssen - Hannover Scorpions Maximilian Dropmann klärt hier in aller höchster Not. Links James Bettauer. Bild: Benedikt Siegert

EV Füssen gegen Hannover Scorpions: Ärger über Schiedsrichter

Der bereits erwähnte Check von Neudecker war alles andere als hart oder besonders unfair, dennoch wurde er nach der Verletzung von Gegenspieler Christoph Kabitzky mit einem Ausschluss geahndet. Nach dem Regelwerk wäre hier auch lediglich eine fünf Minuten Strafe angebracht gewesen. 1:2 stand es zu diesem Zeitpunkt, nachdem Hannover ein frühes Powerplay zum 0:1 durch James Bettauer genutzt und kurz darauf einen zweiten Treffer durch Pascal Aquin nachgelegt hatte.

Leon Dalldush gelang bereits in der achten Minute der Anschluss, dabei wurde gleich das erste Überzahlspiel genutzt. Nach der Hinausstellung von Bauer Neudecker überstanden die Füssener die fünfminütige Unterzahl, hätten hier bei Kontern sogar beinahe den Ausgleich erzielt. Die überlegenen Scorpions waren sichtlich beeindruckt von der Füssener Gegenwehr und der Vorstellung von Benedikt Hötzinger, zeigten dann aber im richtigen Moment auch ihre individuelle Klasse. Brandon Alderson markierte in der 43. Minute das 1:3. Doch das war noch nicht die Entscheidung, denn auch das zweite Überzahlspiel gestaltete der EVF erfolgreich. Lukas Slavetinsky traf mit verdecktem Schuss von der blauen Linie zum 2:3. Zu spielen waren da noch zwölf Minuten, und als kurz darauf gleich zwei Gästespieler auf die Strafbank mussten, war das die Riesenchance zur Wende.

EVF-Trainer Janne Kujala: "Wir haben großes Herz gezeigt."

Jedoch machte sich hier der personelle Verschleiß bemerkbar, nicht jeder der Spieler war für diese Situation bereit. So konnte der ESC seine Führung ohne größere Probleme verteidigen und sich am Ende den zweiten Serienerfolg holen. Vorzuwerfen hatten sich die Füssener aber wenig. „Wir haben großes Herz gezeigt und alles gegeben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, bekannte EVF-Trainer Kanne Kujala. Wie die Beifallsbekundungen der Füssener Fans zeigten, war er mit dieser Meinung nicht alleine.