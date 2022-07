Eisverkäufer aus Füssen macht es möglich: Die Kugel Eis in Bitcoin bezahlen - doch das Anliegen ist ernst

Der Füssener Eisverkäufer Giuseppe „Beppo“ Montuori spendet Fachliteratur zum Thema Finanzen an die Stadt. Er sagt: Die Menschen wissen zu schlecht Bescheid.

25.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wer bei diesen sommerlichen Temperaturen Lust auf ein Eis bekommt und in der Füssener Innenstadt zufällig bei Eisverkäufer Guiseppe „Beppo“ Montuori vorbeikommt, staunt womöglich nicht schlecht: Die Kugel Eis kann bei ihm nämlich in Bitcoin bezahlt werden. Und wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, kann sich direkt bei Beppo Informationen holen – oder leiht sich bei der Bibliothek Fachbücher zu diesem Thema: Denn der Eisverkäufer hat fünf Bücher zu diesem Komplex an die Stadt übergeben. Der Grund: Die Menschen wüssten bei Finanzen viel zu schlecht Bescheid.

