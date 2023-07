Elektrizitätswerke Reutte: Sebastian Freier ist neuer Vorstand und fordert Pioniergeist

Sebastian Freier führt ab August die Elektrizitätswerke Reutte. Für den Oberammergauer ist sein beruflicher Wechsel ins Außerfern eine Rückkehr zu den Wurzeln.

22.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Statt nach München zu pendeln, führt der tägliche Weg zur Arbeit Sebastian Freier (46) nun von Oberammergau über die Grenze ins Tiroler Reutte. Hier arbeitet er sich seit April bei den Elektrizitätswerken Reutte (EWR) ein. Ab August übernimmt er die Nachfolge von Christoph Hilz als technischer Vorstand. Hilz geht nach zehnjähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Freier teilt sich dann die Geschäftsführung mit dem kaufmännischen Vorstand Richard Alber.

Die Hälfte der 40.000 Stromkunden kommen aus dem Raum Füssen

Grenzenlos – dieser Umstand zieht sich nicht nur bei Freiers Arbeitgeberwechsel wie ein roter Faden durch. Auch die Stromversorgung macht bei den EWR nicht vor der Außerferner-Ostallgäuer Grenze halt. Die Hälfte der 40.000 Stromkunden befindet sich laut Freier im Füssener Raum. Er wird als Vorstand für Profitcenter (Netz), Erzeugung (auch PV) und Vertrieb zuständig sein. Dabei ist immer eine Abstimmung mit seinem gleichberechtigten Vorstandskollegen Alber nötig.

„Der Pioniergeist“, sagt Freier im Interview mit der Redaktion, erfordere im Bereich der Versorgungsnetze, dass neu gedacht wird. Habe man bisher als Produzent von Energie gedacht, der den Kunden beliefert, müsse man künftig überlegen: Wie können die vielen Energielieferanten wie etwa PV-Anlagen und andere Stromlieferanten ins Netz der EWR integriert werden?

Der Ausgleich von Angebot und Nachfrage führe über verschiedene Speichermöglichkeiten: Batterien eignen sich nur für kurze Fristen, klassisch wären Pumpspeicherkraftwerke, die aber Probleme mit der Genehmigung hätten, und „Wasserstoff als Heilsbringer ist auch aus Kostengründen schwierig“, zeigt Freier Teile eines denkbaren Energie-Mix´ auf. Welcher Mix es wird, dazu müsse man erst noch Erfahrungen machen.

Hohe Investitionen kann die EWR schultern

Freier hat als Prokurist der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PwC) bisher Energieversorger und Stadtwerke in Deutschland und Österreich betreut. Er kennt die Achillesferse von Energieunternehmen, nämlich die Kapitalstruktur. „Energie ist eigenkapitalintensiv, das haben die EWR noch“, betont er aber in Bezug auf seinen Arbeitgeber. „Die Marktgemeinde Reutte hat als Eigentümer der EWR viel Kapital im Unternehmen gelassen“. Daher könnten auch große Investitionen wie unlängst beim Kraftwerk Kniepass geschultert werden.

Auf andere Gedanken bringt der morgendliche Arbeitsweg den gebürtigen Oberammergauer, wenn er um 6 Uhr losfährt. Seine dreiviertelstündige Route führt ihn am malerischen Plansee vorbei zu den EWR. „Wie vielen Touristen ist wohl klar, dass sie hier nicht nur eine schöne Landschaft haben, sondern dass hier Energie erzeugt wird?“, sinniert der Diplomingenieur kurz. Dann erreicht er auch schon den Firmenparkplatz und eröffnet den Tag mit Gesprächen zur Tagesabstimmung.

Nach vielen, auch externen Terminen ende der Arbeitstag so gegen 18 Uhr. Dann erwarten ihn zuhause neben seiner Frau und den beiden Kindern sein Hund Hansi, eine inzwischen vier Jahre alte Brandlbracke.

Welche Verbindung es nach Bertoldshofen gibt

Übrigens ist Sebastian Freier auch privat dem Landkreis Ostallgäu verbunden: Aufgewachsen in Oberammergau, war er am Wochenende schon in seiner Kindheit und Jugend oft bei seinen Großeltern im Marktoberdorfer Ortsteil Bertoldshofen. Wegen seines beruflichen Wechsels nach Reutte ins Außerfern bezeichnet er sich nun als einen „Heimkehrer zu den Wurzeln“.