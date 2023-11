Elektrizitätswerke Reutte planen Fernwärmenetz

Großverbraucher wie die Alpentherme und das Schulzentrum sollen daran angeschlossen werden. Weitere Interessenten werden noch ermitteilt.

16.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Die Elektrizitätswerke Reutte (EWR) wollen eine zentrale Wärmeversorgung des Talkessels Reutte auf der Basis erneuerbarer Energien aufbauen. Nachdem eine Studie einen sinnvollen Netzverlauf aufzeigte, der die Alpentherme, das Schulzentrum sowie die Gewerbegebiete im Zentrum und der Großfeldstraße als Großverbraucher verbindet, sollen im kommenden Jahr konkrete Planungsschritte folgen. Bereits ab 2025 könnte es für die künftigen Wärmekunden konkreter werden, teilen die EWR mit.

Erhebliche Investitionen

"Mittelfristig bis langfristig muss auch die Wärmeversorgung im Außerfern CO2-neutral erfolgen", sagt technischer Vorstand Sebastian Freier. Deshalb planten die EWR eine grüne Wärmeversorgung, damit bestehende Kunden, insbesondere mit Ölheizungen, aber mittelfristig auch Kunden mit Gasheizungen sich auf die Veränderungen vorbereiten können. Für die EWR bedeute das erhebliche Investitionen. Eine Studie eines Beratungsunternehmens im Auftrag der EWR hatte ergeben, dass der derzeitige Wärmebedarf im Talkessel Reutte bei 145 Gigwattstunden pro Jahr liege. Gedeckt werde er bislang größtenteils durch fossile Brennstoffe wie Öl und Gas sowie in Teilen durch Strom und Biomasse in Form von Brennholz oder Pellets. De Verbrennung fossiler Brennstoffe führt zu CO2-Emissionen von 30.000 Tonnen pro Jahr, die bis spätestens 2050 vermieden werden sollten. Laut der Studie könnte ein Fernwärmenetz in Verbindung mit einem klimaneutralen Biomasse-Heizwerk den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren und so maßgeblich zur Senkung der CO2-Emissionen beitragen. Auch Kombinationen mit anderen Energiequellen wie Umweltwärme etwa aus Abwärme, Oberflächen- und Grundwasser wären denkbar. Für die EWR ist das Thema Fernwärme kein Neuland. Mit ihrer Tochterfirma Ortswärme Tannheim in Kooperation mit der Bioenergie und ihren beiden Heizkraftwerken, ist der Energieversorger bereits seit längerem in der erneuerbaren Wärmeerzeugung aktiv.

Interessenten gesucht

Ein mögliches Wärmenetz, das die Alpentherme, das Schulzentrum und Gewerbegebiete verbindet, könnte einen Wärmeabsatz von bis zu 19,5 Gigawattstunden pro Jahr abdecken. Mögliche weitere Kunden wie das Veranstaltungszentrum in Breitenwang hat man dabei bereits im Blick. Mit der Bekanntgabe der Studienergebnisse hoffen die EWR, das Interesse weitere potenzieller Anschließer zu gewinnen. "Wichtig ist, dass wir jetzt Partner finden, die dahinterstehen und mit uns an der Realisierung arbeiten", betont technischer Vorstand Sebastian Freier. Er versicherte aber auch, dass die Versorgung bestehender Gastkunden für die nächsten Jahre gesichert sei.