EM-Silber für 23-jährigen Füssener Baseballer

Daniel Mendelsohn holt mit deutschem Nachwuchs-Team in Italien den zweiten Platz. Durch seine Leistungen empfiehlt er sich für das Nationalteam der Männer.

01.09.2021 | Stand: 14:55 Uhr

Der Füssener Baseballspieler Daniel Mendelsohn hat bei der U23-Europameisterschaft Silber geholt. Als Werfer kam Mendelsohn dabei für Deutschland bei dem Turnier am meisten zum Einsatz und trug einen großen Teil zum Erfolg der Mannschaft bei. Zu Beginn der Saison erst war Mendelsohn von den Guggenberger Legionären Regensburg (1. Bundesliga) zurück in seine Heimat zu den Füssen Royal Bavarians gewechselt.

Mangelnde Einsatzzeiten führten Daniel Mendelsohn zurück zu den Royal Bavarians Füssen

Als Hauptgrund gab der 23-Jährige Pitcher damals an, dass die mangelnden Einsatzzeiten in der Bundesligamannschaft der Legionäre und der immense Trainingsaufwand sich mit seinem Medizin-Studium nicht mehr vereinbaren ließen. Spielerisch zwar ein großer Schritt zurück - weg vom Titelanwärter Regensburg hin zum kleinen Zweitligaaufsteiger Füssen. Mendelsohn erlebte in Füssen allerdings wieder einen Höhenflug, wie er es seit einiger Zeit nicht mehr verspürt hatte. „So viel Spaß am Baseball wie dieses Jahr hatte ich schon lang nicht mehr. Ohne viel Druck einfach viele Innings zu werfen, ist genau das was ich gebraucht habe“, sagt der Leistungsträger der Royals.

Mit seinen Leistungen machte Mendelsohn auch Baseball-Bundestrainer Steve Janssen auf sich aufmerksam

Mit seinen überzeugenden Leistungen in der 2. Bundesliga machte er auch den Bundestrainer, Steve Janssen, auf sich aufmerksam. Kurzerhand fand sich der Füssener Werfer so im Kader der U23 Nationalmannschaft und trat die Reise zur Europameisterschaft inklusive Vorbereitung in Verona (Italien) an. „Die Nominierung hat mich sehr überrascht! Ich hatte eigentlich befürchtet, dass sich die Nationaltrainer nicht für die 2. Liga interessieren“, sagt Mendelsohn. In der U23 Nationalmannschaft war Mendelsohn der einzige Zweitligaspieler unter Erstligatalenten und einigen deutschen Collegespieler, die an teilweise namhaften Universitäten in den USA auflaufen.

Bei der Baseball-EM in Verona überzeugt der Füssener von Anfang an

Im ersten Vorrundenspiel gegen den Underdog Ukraine kam Mendelsohn auch direkt zum Einsatz und überzeugte. Im letzten und entscheidenden Vorrundenspiel gegen Belgien war es wieder Mendelsohn, der in zwei Innings (Durchgängen) einen soliden Eindruck hinterließ und wieder den „Win“ erhielt. Deutschland zog damit ins Halbfinale gegen Gastgeber Italien ein. In einem sensationellen Spiel holte sich Deutschland im letzten Inning den knappen 1:0-Sieg. Im Finale trafen die Deutschen dann auf Favorit Holland. Dort geriet Deutschland bereits früh im Spiel in Rückstand. Nach vier Innings stand es bereits 1:6 für die Niederlande. Keiner der vier deutschen Werfer konnte die starke Offensive der Holländer in den Griff bekommen. Und wieder griff Coach Janssen zum Füssener Mendelsohn, der fortan die Holländer immer besser in den Griff bekam und in drei starken Innings lediglich einen weiteren Run hinnehmen musste und so seine Mannschaft weiter im Rennen hielt. Die deutsche Offensive konnte den großen Rückstand allerdings nicht mehr aufholen und verlor am Ende 3:7. So war es am Ende der zweite Platz. „Unser Ziel war zwar Gold. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Holländer sich den Titel wirklich verdient haben“, sagt Mendelsohn.

Jetzt winkt Daniel Mendelsohn auch die Teilnahme an der EM der Männer

Mit seinen Leistungen in Verona hat er sich nun auch für die EM der Männer im September empfohlen. „Ich habe bereits von Steve Janssen mitgeteilt bekommen, dass ich da ebenfalls dabei sein werde. Dies wird meine erste Europameisterschaft in der Altersklasse sein und ich freue mich wahnsinnig“, sagt er im Interview mit der Presseabteilung der Royal Bavarians.

