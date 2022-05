Endlich wieder ein Festzelt zu Pfingsten in Seeg

Lederrebellen spielen zum Auftakt am Vorabend des Vatertags. Karten gibt es dafür an der Abendkasse.

25.05.2022 | Stand: 10:00 Uhr

„Endlich ist es wieder soweit! Nach langen zwei Jahren ohne Bierzelt, dürfen wir jetzt endlich wieder“, freut sich die Harmoniemusik Seeg nicht nur auf der Homepage, die diesmal alleine das Blasmusikfestival zu Pfingsten in der Gemeinde organisiert. Der Erlös der Veranstaltung geht daher an die Harmoniemusik Seeg für die Jugendarbeit und Anschaffungen wie Musikinstrumente und Trachten. Das Personal ist schon deshalb aufgestockt worden, weil der Organisator mit mehr Publikum rechnet als sonst. Ins FZ-Zelt passen 4000 Leute, auch der Sicherheitsdienst soll diesmal stärker besetzt sein.

Volxmusiker mit Partykrachern

Das Festival beginnt traditionell am Vorabend des Vatertags, Mittwoch, 25. Mai. Dann haben ab 21 Uhr (Einlass und Abendkasse ab 20 Uhr) die Lederrebellen sozusagen endlich das Seeger Publikum wieder im Griff, so wie zuletzt vor drei Jahren. Ob es noch weiß, wie es funktioniert, wenn die Volxmusiker ihre „Partykracher“ im Zelt spielen? Bestimmt, wenn auch sicher einige Jugendliche zum ersten Mal dabei sein werden, weil der Einlass erst ab 16 Jahren zugelassen ist.

T-Shirt zum Festival

Wer noch kein Blasmusikfestival-T-Shirt hat, kann das vor Ort nachholen. Aber vermutlich werfen sich die Feiernden lieber einmal mehr in ihre Tracht.

Die Kombikarten für das Pfingstwochenende, an dem viele Bands aus Bayern und Österreich im Festzelt in Seeg aufspielen werden, sind bereits ausverkauft. Höhepunkt ist das Blasmusikfestival am Pfingstsonntag.

