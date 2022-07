Endlich wieder Musikfest: Das kleine Rückholz feiert ab Freitag ganz groß

45 Musiker und Musikerinnen feiern drei Tage lang ihr 150-jähriges Bestehen. Für Zuhörer bietet das Fest jede Menge traditionelle und moderne Musik.

07.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Das Zelt steht schon“, sagt Martin Fichtl. Gerade würden sich dort in Rückholz die Catering-Firma sowie die Brauerei Engelbräu einrichten. Es sind die letzten vorbereitenden Schritte, die Vorsitzender Fichtl und seine vielen Helferinnen und Helfer vor ihrem Musikfest am kommenden Wochenende anpacken. Die Musikkapelle Rückholz steht vor ihrem lange geplanten Festwochenende. Vom 8. Juli bis 10. Juli feiern die Musiker ihr 150-jähriges Bestehen und damit das 33. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes. Das besondere: Im Füssener Land sind die Rückholzer damit nach zweijähriger Pause die Ersten, die sich wieder an ein größeres Musikfest trauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.