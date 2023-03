Endress+Hauser feiert Jubiläum auch in Nesselwang

Die ehemalige Firma Wetzer gehört seit 1977 der Gruppe an. Sie bietet Temperaturmesstechnik an und beschäftigt weltweit 744 Mitarbeitende.

02.03.2023

Die Unternehmensgruppe Endress+Hauser hat an allen Standorten die Feierlichkeiten zu ihrem 70-jährigen Bestehen eingeläutet. Wie das Unternehmen mitteilt, stießen die Mitarbeitenden in Nesselwang mit einem Aperitif in der Unternehmensfarbe Blau auf das Jubiläum an, begleitet von Klängen der hauseigenen Wetzer Musikkapelle. Anschließend erwarteten sie ein Brotzeitbüffet und eine mehrstöckige Geburtstagstorte.

Sporliches Projekt für guten Zweck

1953 hatten der Schweizer Ingenieur Georg H. Endress und der deutschen Bankier Ludwig Hauser das Unternehmen gegründet, das seit 1975 allein im Besitz der Familie Endress ist. Klaus Endress, Sohn des Gründers, eröffnete mit einer Video-Botschaft an die 16.000 Mitarbeitenden in 55 Ländern die Feierlichkeiten. Im Jubiläumsjahr finden besondere Projekte statt. So hat eine Challenge hat das Ziel, sich für einen guten Zweck in 70 Tagen bei sportlichen Aktionen einmal um die Welt zu bewegen. Es soll beispielsweise ein zweites Wasserprojekt in Vietnam in der Region Kontum zur Trinkwasserversorgung realisiert werden. Alle Mitarbeitenden der Unternehmensgruppe sind zudem aufgerufen, ihre denkwürdigsten Momente bei Endress+Hauser zu teilen. Die eindrücklichsten Geschichten werden veröffentlicht und sollen zeigen, „wie sich eine gelebte Firmenkultur anfühlt, die Exzellenz, Einsatz, Nachhaltigkeit und Freundlichkeit verbindet“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Seit 1990 in Nesselwang

Endress+Hauser ist ein weltweit führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Am Standort Nesselwang hat die Endress+Hauser Temperature+System Products ihren Sitz. Die ehemalige Firma Wetzer, wurde 1972 gegründet, gehört seit 1977 der Endress+Hauser Gruppe an und zog 1990 von Pfronten nach Nesselwang um.

Gegründet im Jahr 1953

Dort wirkt es als führender Hersteller von Temperaturmessgeräten, Temperature Engineered Solutions und Systemprodukten. Mit Werken in in Pessano in Italien, Greenwood in den USA, Suzhou in Chirna und Aurangabad in Indien beschäftigt es insgesamt 744 Mitarbeitende. Die verschiedenen Standorte sollen jeweils die Kundennähe durch lokale Produktion und Dienstleistungen gewährleisten. Am Standort in Nesselwang arbeiten mittlerweile mehr als 400 Beschäftigte. Die Geschäftsführung hat hier Harald Hertweck inne.