Darum bleibt es in Kirchen rund um Füssen in diesem Winter kalt

Im Füssener Land muss man sich als Kirchgänger auf deutlich niedrigere Temperaturen einstellen. Einige Gotteshäuser bleiben unbeheizt - aus diesem Grund.

07.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Gottesdienste bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Schon bei dem Gedanke daran schüttelt es einen. Das ist nun die Realität für viele Gläubige in der Region. In der Kirche Zu den Acht Seligkeiten und der Stadtpfarrkirche Sankt Mang bleibt es in diesem Winter kalt. Auch in den anderen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft (PG) Füssen wird nicht geheizt. Ausnahme ist die Pfarrkirche Sankt Walburga in Weißensee. Dort wurde eine neue Fußbodenheizung installiert. Der Energieverbrauch sei dadurch wesentlich geringer, sagt Stadtpfarrer Frank Deuring.

