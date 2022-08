Enya hat die Prüfung zum Wasserrettungshund in Füssen bestanden

Mit ihrer Hundeführerin Anika Forstner bildet sie das erste geprüfte Team der DLRG Bayern. Künftig werden sie am Obersee in Bad Faulenbach im Einsatz sein.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

09.08.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Sie werden in Zukunft dabei helfen, den Wachdienst am Obersee noch sicherer zu machen: Die weiße Schäferhündin Enya hat in Italien die Prüfung zum Wasserrettungshund bestanden, wie der Ortsverband Füssen der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilt. „Die Prüfung war sehr anstrengend. Enya hat sich jetzt erst mal einen ganz großen Knochen verdient. Wenn der Muskelkater abgeklungen ist, freue ich mich darauf, den Wachdienst am Obersee zu unterstützen“, sagte Forstner nach der bestandenen Prüfung (siehe auch "Wenn der Rettungsschwimmer am Obersee bellt")

