Eröffnung von Spielplatz in Füssen verzögert sich

Stadt Füssen kann Arbeiten an Spielplatz am Bootshafen wegen schlechtem Wetter und Lieferengpässen erst später abschließen als geplant. Dafür gibt es jetzt aber eine zusätzliche Attraktion

14.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Schlechtes Wetter und Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie zwingen die Stadt Füssen dazu, den Spielplatz am Bootshafen später zu öffnen als geplant. Familien profitieren aber von der Verzögerung, wie die Stadt jetzt mitteilt. Denn dadurch ist es den Stadtwerken möglich, einen Trinkbrunnen zu installieren, der in der bisherigen Planung nicht vorgesehen war.

Wie berichtet, wird der Spielplatz am Bootshafen derzeit neugestaltet. Da der Untergrund aufgrund der wiederkehrenden Regenfälle ständig durchfeuchtet war, konnten in den letzten Wochen notwendige Humus-Arbeiten nicht durchgeführt werden.

Zu weiteren Verzögerungen kam es aufgrund der Corona Pandemie: Lieferengpässe bei den Materialien Holz und Stahl, welche bereits im Winter bestellt worden waren.

Eröffnung nun am 23. Juni geplant

Die Eröffnung des Spielplatzes findet nun am Mittwoch, 23. Juni, statt. Der hintere Bereich Richtung Hotel Sommer muss ab Eröffnung drei Wochen gesperrt bleiben, damit der neue Rollrasen ordentlich anwachsen kann. Die Stadt Füssen bittet die Bürger um Verständnis für die Verzögerung. Diese bringt aber wie bereits erwähnt auch Positives mit sich. Die Stadtwerke Füssen haben der Stadt einen Trinkbrunnen gespendet, der nun noch installiert werden kann – in der bisherigen Planung war dieser nicht vorgesehen. Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt dazu: „Wir hätten den Spielplatz gerne früher fertiggestellt, auf das Wetter und den Weltmarkt haben wir aber keinen Einfluss.“ Der Rathauschef fährt fort: „Ich finde es aber Klasse, dass wir nun zusätzlich den Trinkbrunnen installieren können. So gesehen, hat der Nachteil der Verzögerung auch etwas Positives.“ Das benötigte Holz konnte die Stadt Füssen zwischenzeitlich geliefert bekommen. Um die Verzögerung möglichst kurz zu halten, wurde zudem ein zweiter Bagger extern angemietet.

Der Spielplatz am Bootshafen wird wie mehrfach berichtet Füssens erster Spielplatz mit durchgängigem Thema Schifffahrt. Die gesamte Planung hat federführend das Bauamt übernommen, das Kreativität mit Kinderwünschen und -bedürfnissen kombiniert hat. So kommen Spielgeräte wie etwa ein Leuchtturm mit Rutschen und Klettermöglichkeit oder ein Sandbagger. Auch wird das Gelände modelliert, so dass Hügel entstehen, auf denen Kinder herumtollen können. Sogar einen Kriechtunnel wird es geben. Zudem werden Tisch-Bank-Kombinationen zum Rasten integriert.

