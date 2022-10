Erdrutsch in Pfronten-Meilingen: Wohnhaus evakuiert - Statiker prüfen Gefährdung

Durch einen Erdrutsch gefährdet ist ein Wohnhaus in Pfronten-Meilingen. Hier halten wir Sie über die aktuelle Lage auf dem Laufenden.

03.10.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Ein Wohnhaus in Pfronten-Meilingen (Landkreis Ostallgäu) wurde am Montagmorgen (3. Oktober 2022) vorsorglich von der Feuerwehr evakutiert. Es sei durch einen Erdrutsch gefährdet, hieß es in einer ersten Polizeimitteilung.

Über zehn Meter lang und 25 Meter breit war der Erdrutsch, der sich am Montagmorgen in Pfronten-Meilingen ereignete. Bild: Benjamin Liss

Der Erdrutsch sei unterhalb des Hauses abgegangen, teilten Rettungskräfte vor Ort mit. Der Hangrutsch war etwa zehn Meter breit und 25 Meter lang. "Es besteht die Gefahr, dass das Wohnhaus auch zu rutschen anfängt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Neben der Feuerwehr Pfronten-Berg sind am Montagvormittag auch THW Füssen und das THW Memmingen im Einsatz, das über entsprechende Fachberater für Statik verfügt. In dem Haus wohnt der Eigentümer sowie eine Mieterin samt ihrer Katze.

Die Erdmassen gingen an einem Steilstück ab. Bild: Benjamin Liss

Erdrutsch in Pfronten-Meilingen: Statiker untersuchen Gebäude, Bewohner müssen vorerst draußen bleiben

Als das Erdrutsch am Montag gegen 8 Uhr niederging, befand sich ausschließlich der Hauseigentümer in dem Gebäude. Die Feuerwehr evakuierte das Haus. Wann die Bewohner dort wieder hineinkönnen, ist unklar. Das hänge von den Ergebnissen der statischen Untersuchung ab.

Ursache für Erdrutsch in Pfronten-Meilingen unklar - Experten untersuchung Hang

Der Eigentümer wohnt seit über 45 Jahren in dem Haus. Bisher sei vergleichbares nie passiert. In den vergangenen Tagen hatte es im Ostallgäu kräftig geregnet. Möglicherweise hat starker Niederschlag den Erdrutsch ausgelöst oder zumindest begünstigt. Offiziell wurde noch keine Ursache genannt. Die Untersuchungen dauern an.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Unterhalb eines Hauses in Pfronten-Meilingen ereignete sich ein Erdrutsch. Bild: Benjamin Liss

Meilingen ist einer von zahlreichen Ortsteilen der 8300-Einwohner-Gemeinde Pfronten im südlichen Ostallgäu in der Nähe von Füssen. Bekannt ist Meilingen unter anderem für das Alpenbad Pfronten, über das zuletzt eifrig diskutiert wurde.

