Essen nur noch bei trockenem Wetter: Trachtenverein Nesselwang beschließt Änderungen

Trachtenverein Nesselwang beschließt kleinere Änderung für das Funkenfeuer. Die Theatergruppe tritt an Ostern wieder auf.

26.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Nesselwanger Trachten- und Heimatvereins „Alpspitzler“ hat seine Jahresversammlung abgehalten und dabei auch das Programm des nächsten Jahres vorgestellt. Es enthält stattliche 30 Termine.

Die regen Aktivitäten liegen vor allem an der Vielzahl der Teilgruppen des Vereins, der laut Michael Dopfer nach Neuzugängen nun 235 Mitglieder zählt. Lisa Probst listete eine lange Reihe von Aktivitäten auf. So gab es öffentliche Plattlerproben am Waldfestplatz, ein neuer Maibaum ist gefällt worden und wurde im Nesselwanger Kurpark aufgestellt. Beachtliche zehn Plattlerpaare zähle man derzeit, weitere drei Plattlerpaare seien aus der Jugend heraus dazugekommen. Neben der 30 Jahre bestehenden Alphornbläsergruppe verwies Probst auch auf die Sing- und Jugendgruppe.

Waldfesteabende haben besondere Bedeutung für den Trachtenverein Nesselwang

Kassier Claus Panek listete die zahlreichen Aktivitäten auf. Die Waldfestabende und deren Bedeutung für die Alpspitzler stellte er besonders heraus. Diskutiert wurde auch über das Konzert der „Boarisch Rocker“-Band „Rotzlöffl“. Die hatte der Verein für viel Geld engagiert. Leider hatte deren Auftritt nicht den erwarteten Zulauf, statt der erhofften 800 Besucher kamen nur 500. Aufgrund der finanziellen Risiken wird es daher keine Neuauflage geben. Außerdem sehe der Bayerische Trachtenverband bei solchen Veranstaltungen den Vereinszweck nicht gewahrt und somit vielleicht sogar die Gemeinnützigkeit der Trachtenvereine gefährdet, wie Alpspitzlerin und Jugendkassierin des Allgäuer Gauverbands Monika Geisenhofer ergänzte.

Vorplattler Matthias Bayrhof lobte seine Gruppe für die gut besuchten Plattler-Proben. Deren Auftritte sorgten zusammen mit den übrigen Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Trachtlern für das Gelingen und die Beliebtheit der Waldfestabende. „Die sind nicht mehr wegzudenken“ aus dem Jahresverlauf Nesselwangs, betonte auch Bürgermeister Pirmin Joas.

Aufwand für die Bewirtung beim Funkenfeuer in Nesselwang wegen Regen nicht gelohnt

Beim Funkenfeuer am Waldfestplatz wird es eine Neuerung geben. Der Aufwand für die Bewirtung mit Speisen und Getränken hatte sich diesmal wegen des Starkregens nicht gelohnt. Daher will man künftig mit dem Zusatz „Bewirtung nur bei trockenem Wetter“ den Einsatz kleiner halten, Getränke werde es aber laut Vorstandschaft weiterhin geben.

Die Theatergruppe des Vereins wird nach der Coronapause rund um Ostern 2023 wieder auftreten. Die Termine für die nächste Premiere und die drei weiteren Aufführungen sind schon festgezurrt.

Zu den 30 geplanten Vereinsveranstaltungen wird eine neue dazukommen: Nachdem der Gauverband noch immer keinen Verein für das Preisplatteln gefunden hat, springen die Alpspitzler ein und veranstalten das Ereignis voraussichtlich Mitte November 2023.

Die Termine des Trachtenvereins Nesselwang

26. November: Jubilarsfeier;

27. November: Patroziniumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas;

3. Dezember: Adventsfeier mit Ehrungen;

16. Januar: Monatsplattlerprobe;

20. Januar: Start ins neue Jahr mit Besichtigung der Zötler-Brauerei;

4. Februar: Trachten- und Musikball im Schützenheim;

6. Februar: Monatsplattlerprobe;

6. März: Monatsplattlerprobe;

9., 12., 14. und 19. April: Theateraufführungen;

28. April: Frühjahrsversammlung;

8. Mai: Start der regulären Plattlerproben;

21. Mai: Trachtenwallfahrt nach Maria Trost;

8. Juni: Fronleichnam;

24. Juni: Johannisfeuer;

5., 12., 19., 26. Juli und 2. August: Heimatabend am Waldfestplatz;

30. Juli: Gaufest Oberer Lechgau in Weißensee;

11. August: Heimatabend am Waldfestplatz mit der Harmoniemusik;

15. September: Viehscheid-Heimatabend im Festzelt;

23. und 24. September: Trachtenausflug nach Südtirol;

13. Oktober: Gauversammlung;

18. November: Jahreshauptversammlung;

25. November: Jubilarsfeier.