EV Füssen bekommt Lizenz für Oberliga

11.08.2023 | Stand: 20:23 Uhr

Nach wochenlangem Zittern um die Zukunft des Eishockey-Traditionsklubs EV Füssen ist klar: Der Verein darf kommende Saison nun doch noch in der Eishockey-Oberliga an den Start gehen. Dies wird der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) nach bestätigten Informationen der Allgäuer Zeitung am Freitagnachmittag mitteilen.

In erster Instanz war dem EVF wegen einer Finanzierungslücke im Etat von 70.000 Euro die Zulassung verweigert worden. Dank eines Kraftakts gelang es dem designierten Vereinsvorsitzenden Jörg Noack gemeinsam mit Sponsoren und weiteren Mitstreitern aber, das Horrorszenario Lizenzentzug doch noch abzuwenden. Dem EV Füssen hätte in diesem Fall nämlich erneut der Zwangsabstieg in die unterste Spielklasse gedroht.

EV Füssen erhält Lizenz: Eishockey-Oberliga startet mit 13 Teams in die Saison 23/24

Doch es kam anders: Dank großer Solidarität im Umfeld und der Szene sammelte der Altmeister binnen nicht mal 14 Tagen rund Hunderttausend Euro an Spenden. Der Verein klagte deshalb gegen die Lizenzverweigerung und zog vor das DEB-Schiedsgericht. Noch bevor einer für den 15. August anberaumten Sitzung lenkte der Verband jedoch ein.

"In Anbetracht der nachgereichten Unterlagen und einer verbesserten wirtschaftlichen Ausgangslage" sei man zu dieser Entscheidung gelangt, heißt es aus DEB-Kreisen. Somit startet die Süd-Staffel der Oberliga mit 13 Vereinen in die kommende Saison. Beginn soll am 28. September sein. Aus der Region sind neben dem EVF auch die ECDC Memmingen Indians und die EV Lindau Islanders mit dabei.

In der vergangenen Saison hatte der EV Füssen das Play-off Achtelfinale der Eishockey-Oberliga gegen die Hannover Scorpions erreicht. Es war der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Aufatmen beim EV Füssen nach Lizenzerteilung: Dank an die Unterstützer

In einer ersten Reaktion zeigte sich der designierte Vereinschef Jörg Noack sehr erleichtert über die Entscheidung. Er wolle sich bei allen bedanken, die in den vergangenen Wochen zur Rettung des EV Füssen beigetragen haben.

Noack schließt in seine Dankesworte ausdrücklich auch den DEB mit ein. Der Verband habe in dem Prozess "stets professionell und zielgeführt" mit dem EV Füssen zusammengearbeitet. Hintergrund für die Finanzprobleme der Schwarz-Gelben war die abgelaufene Spielzeit, in der ein vorläufiges Minus von 330.000 Euro aufgelaufen war. Die Erklärungen hierzu von den Verantwortlichen um den kommissarischen Vorsitzenden Thomas Zellhuber blieben vage. Es war von Kostensteigerungen in den verschiedensten Bereichen und dem Ausfall von Sponsorengeldern die Rede gewesen.

Juhani Matikainen trainiert in der kommenden Saison den EV Füssen. Bild: Benedikt Siegert

EV Füssen plant Saisonstart mit Testspiel gegen EHC Königsbrunn (Bayernliga)

Trotz unklarer Situation hatte der Altmeister im Hintergrund an seinem Kader für die kommende Spielzeit gebastelt. Das Team befindet sich unter Regie des neuen Trainers Juhani Matikainen bereits seit ein paar Tagen auf dem Eis.

Unter Vertrag stehen zwischenzeitlich bereits drei Kontingentspieler und ein weiterer Neuzugang für die Defensive, dessen Name bald bekannt gegeben werden soll. Das erste Testspiel wird der EV Füssen am 1. September gegen den Bayernligisten EHC Königsbrunn bestreiten.

In naher Zukunft muss jetzt aber erst einmal die Mitgliederversammlung anberaumt werden, in der sich Zellhuber und die bisherigen Verantwortlichen zur wirtschaftlichen Schieflage äußern wollen. Noack (30) soll dort zum neuen Vorsitzenden gewählt werden. Er soll diese Aufgabe im Unterschied zu seinen Vorgängern künftig hauptamtlich ausführen.