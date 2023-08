Bekommt der EV Füssen doch noch die Oberliga-Lizenz?

Die Entscheidung des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), dem EV Füssen die Oberliga-Lizenz zu verweigern, sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Kommt nun die Wende?

08.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es ist mehr als ein Hoffnungsschimmer, aber auch noch kein Grund, um wirklich aufzuatmen: Bis spätestens 15. August will der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) entscheiden, ob der EV Füssen doch noch an der kommenden Oberliga-Saison teilnehmen darf. Dies teilte der Verband am Dienstagmorgen mit. In erster Instanz war dem Altmeister die Teilnahme verwehrt worden, weil eine Lücke im Etat von rund 70.000 Euro klaffte.

