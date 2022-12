EV Füssen: Niklas Gabriel geht, Marco Deubler probiert's nochmal

Hinter dem EV Füssen liegt eine turbulente Woche: Ein Vertrag wurde aufgelöst, dafür trainiert Marco Deubler wieder mit. Was aus U20-Coach Ledlin wird.

01.12.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: Nach einer Gehirnerschütterung und dem drohenden Karriereende könnte Marco Deubler nun doch noch einmal aufs Eis zurückkehren. Der 26-jährige Stürmer trainiert seit einigen Tagen wieder mit der Mannschaft des Eishockey-Oberligisten EV Füssen. „Es macht wieder wahnsinnig viel Spaß“, erzählt Deubler im Gespräch mit unserer Redaktion. Er wolle schauen, wie es sich jetzt im Training entwickle. „Dann werd ich mal in mich rein horchen und entscheiden, ob’s auch in den Spielen hinhaut“, sagt Deubler.

Von Vereinsseite aus will man ihm keinen Druck machen. Deubler müsse nach seinem eigenen Empfinden und in Absprache mit den Medizinern entscheiden, ob er nochmals in der Oberliga angreifen will. Das betont Vorsitzender Thomas Zellhuber. Er lässt aber klar durchblicken, dass Deubler sowohl menschlich als auch sportlich ein Gewinn wäre für die Mannschaft des EVF, die derzeit auf Tabellenplatz elf der Oberliga rangiert. Denn die Aufgaben für die Schwarz-Gelben werden nicht leichter. Am Wochenende reist der EVF zu Zweitligaabsteiger Tölzer Löwen (Erstes Bully: 19.30 Uhr) und empfängt am Sonntag zuhause Spitzenreiter Blue Devils Weiden (18 Uhr).

Eishockey-Oberliga: Niklas Gabriel verlässt EV Füssen, Vertrag aufgelöst

Und nicht nur Positives hat sich in dieser Woche auf dem personellen Sektor beim Altmeister getan. So wurde der Vertrag mit Verteidiger Niklas Gabriel aufgelöst. „In beiderseitigem Einvernehmen“, wie der EV Füssen mitteilt. Der 21-Jährige stand zuletzt über Wochen nicht mehr im Aufgebot. Trainer Janne Kujala hatte das auf Nachfrage mit „Leistungsgründen“ erklärt. Der aus der zweiten Liga verpflichtete Defender blieb bei nur sechs Einsätzen (ein Assist) hinter den Erwartungen zurück und konnte sich nie so recht beim Altmeister zurechtfinden.

„Menschlich kann ich nichts Negatives über Niklas sagen, wir sind im Guten auseinander gegangen“, erklärt Zellhuber dazu. Einen Ersatz für die vakante Position in der Verteidigung werde es nicht geben.

Fred Ledlin: U20 Coach EV Füssen Bild: Benedikt Siegert

U20-Coach Fred Ledlin beim EV Füssen beurlaubt

Gleich noch eine Hiobsbotschaft muss Zellhuber verkünden: U20-Trainer Fred Ledlin ist am Mittwochabend beurlaubt worden. Das Training der U20-Mannschaft habe vorerst Wolfgang Koziol übernommen. Zu den Gründen der Trennung schweigt sich der Verein noch aus. Zellhuber sagt nur so viel: „Die Situation ist derzeit alles andere als einfach.“

Es ist eine turbulente Woche, die hinter dem EV Füssen liegt. So viel steht fest. Sportlich ist der Altmeister am nahenden Wochenende zweimal in der Außenseiterrolle. Zwar gelangen bisher gegen Freitagsgegner Tölzer Löwen zwei überraschende Siege. Der ECT gilt aber als heimstark und dürfte auf Revanche aus sein.

Noch höher dürfte für das Team am Sonntag die Hürde gegen die Blue Devils Weiden liegen. Die Oberpfälzer gewannen bislang 15 ihrer 17 Spiele und stellen mit 78 Treffern die beste Offensive der Liga.