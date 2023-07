EV Füssen: Klub fehlen 70.000 Euro für die Oberliga-Lizenz

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) verweigert dem EV Füssen die Lizenz. Doch die EVF-Verantwortlichen wollen nicht aufgeben und zeigen sich kämpferisch.

24.07.2023 | Stand: 21:39 Uhr

Der EV Füssen bangt um die weitere Zugehörigkeit zur Eishockey-Oberliga. Der Verband verweigerte dem Altmeister am Montag die Lizenz für die kommende Saison. In einer Mitteilung hieß es, entscheidende Nachweise seien nicht erbracht worden. Die gute Nachricht: Dem EV Füssen bleiben noch zwei Wochen, um am Etat fürs kommende Jahr nachzubessern und per Gang über das Schiedsgericht doch noch die Lizenz zu erhalten. Wie der designierte Vorstand Jörg Noack am Abend im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, geht es aktuell um einen Fehlbetrag von 70.000 Euro. Dieser müsse entweder durch zusätzliche Sponsoreneinnahmen akquiriert oder per Bürgschaft abgesichert werden. „Wir werden in den kommenden beiden Wochen alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu schaffen“, sagt Noack. Ein Kreis von hiesigen Unternehmern und einigen bisherigen Vorstandsmitgliedern arbeite schon seit Wochen am Fortbestand des Vereins mit 400 Nachwuchsspielern. Dabei sei nach Aussage der Verantwortlichen bereits eine sechsstellige Summe erbracht worden. „Doch uns lief am Ende einfach die Zeit davon, um die Lizenz doch noch zu erhalten“, sagt Noack.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen erhält keine Lizenz

Doch wie konnte es zu der Schieflage kommen? Der EV Füssen um den bisherigen zweiten Vorsitzenden Thomas Zellhuber zeigt sich selbstkritisch: Eine Kostensteigerung in verschiedensten Bereichen gepaart mit einer deutlichen Senkung der Eintrittspreise vor der Saison habe eine große Lücke ins Budget gerissen, sagt Zellhuber. Hinzu kam der Ausfall bereits zugesagter Sponsorengelder. Auch hätten vereinsinterne Kontrollmechanismen versagt, heißt es aus Vorstandskreisen. Dem Verband will niemand der EVF-Oberen einen Vorwurf machen, vielmehr will man in den kommenden beiden Wochen noch einmal alles versuchen, den Fortbestand des Eishockey in Füssen zu sichern. „Denn ohne die Erste Mannschaft wird es auch schwierig, die Nachwuchsabteilung mit 400 Kindern aufrecht zu erhalten“, sagen Noack und Zellhuber.

Diese Summe muss der EV Füssen aufbringen, um in der Eishockey-Oberliga zu bleiben

Am Donnerstag treffen sich mehrere Sponsoren mit den Verantwortlichen, um das weitere Vorgehen zu beraten. „Von uns steckt jedenfalls niemand den Kopf in den Sand“, sagen die Verantwortlichen. Vielmehr zeigt man sich optimistisch, den EV Füssen wieder auf Kurs Oberliga zu bringen.

Eine Mitgliederversammlung, die der Verein laut Satzung eigentlich hätte bis spätestens Ende Juli abhalten müssen, ist verschoben bis zur Entscheidung über die Oberliga-Zukunft. „Es hätte keinen Sinn, das vorher zu machen, ohne Lizenz wären einfach zu viele Fragen offen“, sagen Zellhuber und sein designierter Nachfolger Jörg Noack (30). Ein Szenario wie 2015, als der EV Füssen Insolvenz anmelden musste, soll „um jeden Preis vermieden werden.“ Der EV Füssen dürfe 101 Jahre nach seiner ursprünglichen Gründung nicht sterben. Dafür wollen die Verantwortlichen in den kommenden beiden Wochen kämpfen. Und hoffen dabei auch auf Unterstützung: „Jeder noch so kleine Cent würde helfen.“