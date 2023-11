Hat der EV Füssen eine Perspektive trotz der Finanzprobleme? Das meint die AZ-Sportredaktion

Über mindestens drei Jahre hinweg muss der EV Füssen einen großen Schuldenberg abbauen. Kann dies gelingen? So kommentiert AZ-Redakteur Benedikt Siegert

23.11.2023 | Stand: 17:16 Uhr

Gibt es für den EV Füssen eine Perspektive? Und wie soll sie aussehen? Diese Frage muss erlaubt sein angesichts des Schuldenbergs, den der Altmeister künftig mit sich herum schleppt. Denn die Verantwortlichen können sich selbst nicht sicher sein, ob sie das ambitionierte Ziel, die Verbindlichkeiten binnen drei Jahren abzubauen, auch wirklich schaffen. Positiv festzuhalten bleibt aus Vereinssicht, dass der EVF jetzt noch Personen und Unternehmen Geld schuldet, die dem Klub seit Jahrzehnten eng verbunden sind. Andernfalls wären am Kobelhang schon längst die Lichter ausgegangen. Doch diese Hilfsbereitschaft darf der Verein natürlich nicht überstrapazieren.

EV Füssen muss Spagat zwischen Sparkurs und einer konkurrenzfähigen ersten Mannschaft schaffen

Der Spagat in den kommenden Jahren wird ein großer. Einerseits darf die Cashcow erste Mannschaft nicht zu stark in ihrem Budget beschnitten werden. Denn leidet die sportliche Konkurrenzfähigkeit allzu sehr, drohen weitere Einnahme-Verluste durch sinkende Zuschauerzahlen. Damit wäre am Ende niemandem geholfen. Weder den Nachwuchseltern, die nun Geld für Übernachtungen ihrer Kinder locker machen müssen, noch den Gläubigern.

Das macht für den EV Füssen Hoffnung

Hoffnung macht, dass die neuen Verantwortlichen trotz schwieriger Umstände mit viel Elan und hoher Identifikation zur Sache gehen und sich dabei selbst nicht in den Vordergrund stellen. So kann es gelingen, verloren gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Getreu dem alten nordamerikanischen Eishockey-Motto „the name infront of the jersey is more important than the one on the back“ –„der Name auf der Vorderseite des Trikots ist wichtiger als der auf dem Rücken.