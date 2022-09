Der Spielplan und die Ergebnisse des EV Füssen in der Oberliga-Saison 2022/23

Der EV Füssen trifft am ersten Spieltag der Oberliga-Süd-Saison 2022/23 auf die Landsberg Riverkings. Hier finden Sie Ergebnisse und den Spielplan der Füssener.

Für den EV Füssen geht es in die erste Saison ohne Eric Nadeau am 30. September. Die dritthöchste Liga im deutschen Eishockey hat den Spielplan für die Saison 2022/23 veröffentlicht. 13 Teams bestreiten 312 Spiele in der Hauptrunde, welche Ende September startet und am 5. März endet. In diesem Artikel finden Sie alle Spiele und die Ergebnisse aller Partien des EV Füssen (Heimspiele sind gefettet).

Spielplan EV Füssen: Termine und Ergebnisse der Oberliga-Süd-Hauptrunde 2022/23

September

30.09.2022, 20 Uhr: HC Landsberg Riverkings - EV Füssen (-:-)

Oktober

November

02.11.2022, 20 Uhr: Deggendorfer SC - EV Füssen (-:-)

04.11.2022, 19.30 Uhr: Starbulls Rosenheim - EV Füssen (-:-)

06.11.2022, 18 Uhr: EV Füssen - HC Landsberg Riverkings (-:-)

11.11.2022, 19.30 Uhr: EV Füssen - Tölzer Löwen (-:-)

18.11.2022, 19.30 Uhr: EV Füssen - EV Lindau Islanders (-:-)

20.11.2022, 18 Uhr: Höchstadter EC - EV Füssen (-:-)

25.11.2022, 20 Uhr: ECDC Memmingen Indians - EV Füssen (-:-)

27.11.2022, 18 Uhr: EV Füssen - EHC Klostersee (-:-)

Dezember

02.12.2022, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen - EV Füssen (-:-)

04.12.2022, 18 Uhr: EV Füssen - Blue Devils Weiden (-:-)

06.12.2022, 20 Uhr: EHC Klostersee - EV Füssen (-:-)

11.12.2022, 18 Uhr: EV Füssen - SC Riessersee (-:-)

16.12.2022, 19.30 Uhr: EV Füssen - Höchstadter EC (-:-)

18.12.2022, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - EV Füssen (-:-)

20.12.2022, 19.30 Uhr: EC Peiting - EV Füssen (-:-)

23.12.2022, 19.30 Uhr: EV Füssen - Deggendorfer SC (-:-)

26.12.2022, 18.30 Uhr: EHF Passau Black Hawks - EV Füssen (-:-)

28.12.2022, 19.30 Uhr: EV Füssen - EHC Klostersee (-:-)

30.12.2022, 19.30 Uhr: EV Füssen - ECDC Memmingen Indians (-:-)

Januar

02.01.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - Starbulls Rosenheim (-:-)

04.01.2023, 20 Uhr: Blue Devils Weiden - EV Füssen (-:-)

06.01.2023, 20 Uhr: SC Riessersee - EV Füssen (-:-)

13.01.2023, 20 Uhr: HC Landsberg Riverkings - EV Füssen (-:-)

15.01.2023, 18 Uhr: EV Füssen - EC Peiting (-:-)

20.01.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - Starbulls Rosenheim (-:-)

22.01.2023, 18 Uhr: EC Peiting - EV Füssen (-:-)

27.01.2023, 20 Uhr: Deggendorfer SC - EV Füssen (-:-)

29.01.2023, 18 Uhr: EV Füssen - EHF Passau Black Hawks (-:-)

Februar

03.02.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - HC Landsberg Riverkings (-:-)

05.02.2023, 17 Uhr: Starbulls Rosenheim - EV Füssen (-:-)

07.02.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - EV Lindau Islanders (-:-)

10.02.2023, 20 Uhr: Höchstadter EC - EV Füssen (-:-)

12.02.2023, 18 Uhr: ECDC Memmingen Indians - EV Füssen (-:-)

17.02.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - Deggendorfer SC (-:-)

19.02.2023, 18.30 Uhr: EHF Passau Black Hawks - EV Füssen (-:-)

24.02.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - SC Riessersee (-:-)

März

03.03.2023, 19.30 Uhr: EV Füssen - Blue Devils Weiden (-:-)

05.03.2023, 18 Uhr: Tölzer Löwen - EV Füssen (-:-)

Neuzugänge des EV Füssen für die Oberliga-Süd-Saison 2022/23

Für Janne Kujala wird es die erste Trainerstation in Deutschland beim EV Füssen sein. Der 40-Jährige war 14 Jahre lang in der Oberliga aktiv, bevor er wieder nach Finnland zurückkehrte für die Trainerausbildung. Der Finne tritt damit die Nachfolge von Marko Raita an. Ebenfalls aus Finnland kommt der Stürmer Jere Helenius. Der 26 Jahre alte Spieler kommt vom finnischen Zweitligisten KeuPa Hockey Team aus Keuruu und besetzt die erste Kontingentstelle bei den Füssenern.

Die zweite Stelle wird auch von einem Finnen besetzt: Mit Janne Seppänen kommt ein Stürmer aus Finnland nach Füssen. Der 26-Jährige und Helenius kennen sich bereits. Von den Crocodiles Hamburg kommt der 24 Jahre alte Carl Zimmermann und verstärkt die Offensivabteilung. Das Trio der Torhüter wird mit Moritz Borst vervollständigt. Der 21-Jährige kommt von den Ausburger Panthern. Die dritte Kontingentstelle geht an den Stürmer Bauer Neudecker. Der US-Amerikaner kommt von der Southern Professional Hockey League. Der 24 Jahre alte Stürmer hat zuletzt bei den Huntsville Havocs gespielt.