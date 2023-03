EV Füssen vor den Play-offs gegen Lindau: „Unser Vorteil ist der stärkere Torwart“

Für den EV Füssen geht es gegen Lindau um die Quali für die bundesweiten Play-offs. Trainer Janne Kujala sieht sein Team besonders wegen einem Mann im Vorteil.

06.03.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Nach der Saison ist vor der Saison. Diese alte Sportler-Weisheit geht in gewisser Abwandlung auf Sepp Herberger zurück. Den legendären Fußball-Bundestrainer, dem wir das Wunder von Bern und den WM-Titel 1954 verdanken. Aber zugegeben: Diese Phrase ist ziemlich abgedroschen. Und doch beschreibt sie ziemlich präzise die Situation, in der sich der EV Füssen gerade befindet. Als Tabellenachter nach der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga liegt der Großteil der Saison hinter den Schwarz-Gelben. „Aber jetzt starten wir wieder bei Null“, sagt Trainer Janne Kujala. „Was in der regulären Saison war, interessiert keinen mehr.“ Am Dienstagabend (Beginn 19.30 Uhr) empfängt der EV Füssen den EV Lindau. Es geht um die Qualifikation für die bundesweiten Play-offs. Weiter kommt, wer die ersten beiden Partien gewinnt. „Das wird eine enge Serie“, blickt der Füssener Coach voraus. Die Chancen stünden 50:50. Beide Mannschaften hätten eine ähnliche Spielanlage.

