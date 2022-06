EV Füssen will dritte Ausländerposition mit nordamerikanischem Stürmer besetzen

Die Vereine der Eishockey-Oberliga einigen sich auf dritte Importstelle in der Saison 22/23. Wie der EV Füssen dazu steht und an wen sie vergeben werden soll.

18.06.2022 | Stand: 07:10 Uhr

Aus zwei mach drei. Wenn die Eishockey-Oberliga am 30. September in die Saison startet, sind erstmals wieder drei Importspieler pro Mannschaft erlaubt. Doch was heißt das für die ursprünglich als „Ausbildungsliga“ titulierte dritthöchste Spielklasse? Ist diese Entscheidung ein Rückschritt in Sachen Nachwuchsförderung?

Dritte Kontingentstelle in der Eishockey-Oberliga: Das sagt der EV Füssen

Beim EV Füssen hatte anfangs Skepsis geherrscht, als diese Gedankenspiele diskutiert wurden. Schließlich will der Klub Talenten den Sprung ins Profieishockey ermöglichen und kein Sammelbecken sein für Spieler, die es in ihren Heimatländern nicht in Top-Ligen geschafft haben. Doch gezwungenermaßen gab es nun einen Sinneswandel. „Es ist zur Zeit einfach extrem schwer, deutsche Spieler zu verpflichten“, sagt Thomas Zellhuber. Zu tun habe das nicht zuletzt mit dem Aussetzen des sportlichen Abstiegs in verschiedensten Eishockey-Spielklassen. Auch in der Oberliga war das pandemiebedingt der Fall. Landsberg und Passau durften bleiben. Mit dem EHC Klostersee kommt jetzt sogar noch ein weiterer südbayrischer Verein hinzu. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) spricht deshalb von einem „qualitativ und quantitativ“ sehr übersichtlichen Spielermarkt.

EV Füssen wird dritte Kontingentstelle an Stürmer aus Nordamerika vergeben

Abhilfe soll nun aus dem Ausland kommen. Auch der EV Füssen wird von dieser Möglichkeit nun „höchstwahrscheinlich“ Gebrauch machen, wie Zellhuber betont. Der zweite Vorsitzende des EV Füssen sagt, man werde die dritte Lizenz sehr wahrscheinlich an einen weiteren Stürmer vergeben. Informationen unserer Redaktion zufolge soll es sich dabei um einen Spieler aus Nordamerika handeln, der am kommenden Freitag offiziell vorgestellt wird. Er bringt Erfahrung aus der Eastcoast Hockey League (ECHL) mit, einer Profiliga aus Übersee. Bereits unter Vertrag stehen beim EVF die beiden Finnen Jere Helenius und Janne Seppänen.

Erhöhung der Ausländerzahl in der Oberliga problematisch für die Nachwuchsförderung

„Da wir in der Verteidigung bereits quantitativ ganz gut besetzt sind, werden wir einen Allrounder für den Sturm verpflichten“, bekräftigt Zellhuber. Er betont jedoch, das Bestreben des Klubs sei weiterhin, junge Spieler einzusetzen. Aber geht das zusammen? Der Beschluss zur Erhöhung der Ausländerzahl ist laut DEB nur vorübergehend gefasst worden. Ab 2023/24 soll es wieder zurück zur Beschränkung auf zwei Stellen pro Team gehen. Ein Schritt, den man beim EV Füssen begrüßt. „Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass so was oft auch wieder gekippt wird“, sagt Zellhuber. Zuletzt war der EV Füssen vor zwölf Jahren mit drei Ausländern angetreten.