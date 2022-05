EV Pfronten trennst sich von Trainer - Nachfolger steht schon fest

Der EV Pfronten trennt sich vom bisherigen Coach Josi Richter. Der Nachfolger wird in Kürze vorgestellt. Was der Grund für den Wechsel hinter der Bande ist.

31.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nach einer durchwachsenen Saison trennen sich die Wege des Eishockey-Landesligisten EV Pfronten und Trainer Josi Richter. Richter, der durch Verletzungen und corona-bedingte Einschränkungen immer wieder zu Umstellungen in der Mannschaft gezwungen wurde, konnte zwar das Minimalziel, den sportlichen Klassenerhalt erreichen.

Jedoch habe die Saison bei Trainer und Mannschaft ihre Spuren hinterlassen, teilt der EV Pfronten mit. Nach mehreren Gesprächen entschied sich die sportliche Leitung des EVP aus diesem Grund, die Zusammenarbeit mit Josi Richter nicht mehr fortzuführen.

Richter war rund zwei Jahre Trainer des EV Pfronten

Richter, der bereits als Spieler für den EV Pfronten aktiv war und auch als Nachwuchstrainer seinem Heimatverein zur Verfügung stand, übernahm vor knapp zwei Jahren, die erste Mannschaft des EV Pfronten, die nach der Trennung von Gerhard Koziol damals von Dominic Gebhardt und Armin Schneider bis zum Saisonende betreut worden war.

Die erste Saison von Richter als Trainer fand ein jähes corona-bedingtes Ende, auch im zweiten Jahr beeinflusste die Pandemie weiterhin das Mannschaftstraining sowie den Spielplan, sodass auch diese Saison komplett anders als geplant verlief.

Krankheitswelle in der Abstiegsrunde

Nach dem Fehlen einiger Leistungsträger in der Defensive zu Beginn der Saison gelang es Richter, sich zum Ende der Hauptrunde mit einer kleinen Siegesserie wieder dem Mittelfeld der Tabelle anzunähern. In der Abstiegsrunde wurde die Mannschaft dann von einer Krankheitswelle erfasst, die mit ein Grund dafür war, dass man erneut in akute Abstiegsgefahr geriet. Die beiden Siege gegen den SC Forst sollten jedoch am Ende reichen, die Saison zumindest nicht als Letzter zu beenden.

Coronabedingt keine Absteiger

Richter habe es somit trotz erschwerter Umstände geschafft, die Mannschaft vor dem sportlichen Abstieg zu bewahren, heißt es vom EV Pfronten. Wobei der Bayerische Eissportverband aufgrund der Pandemie auch in dieser Saison entschied, dass es keine Absteiger geben wird.

Die Verantwortlichen des EV Pfronten bedanken sich in einer Mitteilung für die geleistete Arbeit des Trainers und hoffen, dass das Pfrontener Urgestein dem Verein auch in Zukunft die Treue hält. Der neue Coach steht bereits fest und werde in Kürze vorgestellt.

