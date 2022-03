Die fünf Leben des Franz Erhart aus Nesselwang

Bis vor zwei Jahren war er Bürgermeister von Nesselwang. Davor hatte er als Zimmerermeister und Geschäftsführer der Alpspitzbahn gewirkt. Nun wird er 70.

14.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit seinen jetzt 70 Jahren kann der Nesselwanger Franz Erhart nicht nur auf ein Leben zurückblicken – er hat gleich fünf: drei verschiedene Berufsleben sowie die Zeiten davor und danach. „Und jedes Mal gab es eine Steigerung“, sagt Erhart mit Blick auf seine drei Berufe. Hatte den gebürtigen Nesselwanger schon sein erlernter Beruf ausgefüllt – 37 Jahre lang war der Zimmerermeister bei der Firma Lipp beschäftigt, davon 20 Jahre in leitender Position – warteten auf ihn anschließend als Geschäftsführer der Alpspitzbahn besondere Herausforderungen. Als er antrat, war noch der 1949 errichtete Einer-Sessellift in Betrieb. Unter Erhart wurde das Unternehmen unter anderem mit der neuen Kombibahn mit Vierersesseln und Achtergondeln wegweisend für Einrichtungen in anderen Ski- und Wandergebieten.