Experte rät: Beim Räderwechsel lieber den Profi ran lassen

Die kalte Jahreszeit naht und damit die Zeit zum Aufziehen der Winterreifen. Warum immer mehr Autofahrer ihre Felgen schon vor Ort einlagern lassen

16.10.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Kann ich das nicht auch selber machen? Diese Frage stellen sich Autofahrer regelmäßig, wenn der Winter naht. Schließlich ist es billiger, die Reifen selbst zu wechseln und einen Termin braucht man auch nicht. Womöglich haben Sie sich das auch schon überlegt. Doch: „Das ist nicht so easy, wie man meint“, warnt Reiner Heuberger vom gleichnamigen Autohaus in Füssen. Jetzt könnten Sie einwenden: „Na klar sagt er das, er will schließlich ein Geschäft machen.“

Reifenwechsel vor dem Winter: Allgäuer Autohändler rät zum Besuch der Fachwerkstatt

Aber so einfach ist das nicht. Denn wer den Radwechsel nicht in der Fachwerkstatt machen lässt, den kann der Winter teuer zu stehen kommen. Zum Beispiel, wenn das Profil des Reifens unregelmäßig abgefahren ist. Das sorgt nicht für einen deutlichen höheren Verschleiß – Unter Umständen können sogar Lenkung und Fahrwerk schaden nehmen, sagt Heuberger. Und dann wird es richtig teuer. In seiner Werkstatt arbeiten die Mechaniker deshalb einen festen Katalog ab, damit Fahrzeug und Fahrer fit und sicher durch den Winter kommen.

Diese Dinge sollten Sie beim Wechsel auf Winterreifen beachten

Dazu gehören etwa die fachmännische Prüfung von Reifenprofiltiefe, Luftdruck und der Bremsanlage. Aber auch die Montage der Reifen mit exaktem Sitz auf der Radnabe. Dabei spielt auch eine Rolle, welcher Reifen, wo montiert wird. Was simpel klingt, hat einen durchaus ernsten Hintergrund: Die Reifen mit viel Profil sollten nämlich auf der Hinterachse laufen. „Dies gewährleistet mehr Fahrsicherheit“, sagt Heuberger. Ohnehin sollten noch mindestens vier Millimeter Profil vorhanden sein, empfiehlt er. Seine Mitarbeiter seien darauf getrimmt, das unter vielen weiteren Punkten zu checken. Rund 30 Minuten brauchen sie für einen Räderwechsel pro Auto. Um den Kunden zu erklären, was währenddessen alles geschieht, führt das Autohaus 15 Punkte auf einem DIN A4 Dokument auf. Man nehme sich Zeit für die Sicherheit, steht darauf zu lesen. Und man bitte um Verständnis, wenn es mal etwas länger dauere.

Viel zu beachten gibt es beim Winterreifenwechsel Bild: Benedikt Siegert

Autohaus Heuberger wechselt pro Saison fast 12.000 Reifen

Das kann viele Gründe haben, liegt aber sicher nicht an mangelnder Routine. Denn bis zu 3000 Räderwechsel führen die Mitarbeiter des Autohauses in Füssen und Bernbeuren in den kommenden Wochen durch. In den vergangenen Jahren habe sich der Trend verstärkt, dass immer weniger Kunden die Reifen zuhause tauschen. „Das ist inzwischen die klare Ausnahme.“ Zusammenhängt das vor allen Dingen mit der zunehmenden Komplexität der Autos: Bordcomputer, Reifendruckkontrollanzeige, Chromfelgen jenseits der 20 Zoll – „So einfach wie früher lässt sich das heutzutage nicht mehr bewerkstelligen“, sagt Heuberger.

Auf Fotoreportage bei der Firma Heuberger in Füssen, wo zurzeit wieder viele Autos fit für den Winter gemacht werden. Bild: Benedikt Siegert

Immer mehr Kunden beim Autohaus Heuberger in Füssen lassen ihre Räder vor Ort einlagern

Immer mehr seiner Kunden (70 Prozent) nehmen zudem einen weiteren Service in Anspruch: Sie lassen die Reifen gleich beim Autohaus einlagern. Vorteil: Der aufwenige Transport entfällt. Die Räder werden außerdem nach Herstellermaßstäben optimal deponiert. Und deren Zustand ist digital erfasst. 1700 solcher Reifensätze liegen inzwischen im Füssener Westen gelagert. Tendenz steigend.

Falls Sie nun noch überlegen, wann der richtige Zeitpunkt für den Reifenwechsel ist: Die Zeit drängt. „Denn entscheidend ist die Temperatur der Straßenoberfläche, nicht ob schon Schnee liegt“, sagt Heuberger.

Sommerreifen hätten so unter Umständen einen viel längeren Bremsweg. Allein schon deshalb lohne sich jetzt der rasche Wechsel.