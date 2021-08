Füssen könnte Ex-Bürgermeister auf Schadensersatz verklagen

Wurde über Jahre für eine Praxis im Alten Landratsamt zu wenig Miete an die Stadt gezahlt? Trotz geringer Aussichten halten Politiker am Prozess fest.

24.08.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Wurde über Jahre für eine Arztpraxis im Alten Landratsamt zu wenig Miete an die Stadt Füssen gezahlt? Davon ist das Kommunalparlament überzeugt. Es hält daher an einer Klage gegen die Arztpraxis fest, auch wenn die Erfolgsaussichten beim Landgericht Kempten gegen Null tendieren. Das bestätigte Hauptamtsleiter Peter Hartl auf Nachfrage. Die Kommunalpolitiker nehmen die Niederlage vor Gericht jedoch ganz bewusst in Kauf. Denn sie müssen zunächst alle Mittel in diesem Verfahren ausschöpfen, ehe sie überhaupt in Erwägung ziehen können, gegen den früheren Bürgermeister Paul Iacob oder dessen Mitarbeiter wegen des Mietvertrages Schadensersatzansprüche über das Beamtenrecht zu fordern. Ob die Stadt Füssen aber in dieser Angelegenheit tatsächlich jemals einen Cent sieht, ist momentan noch völlig offen.