Streit zwischen Hausbewohner und Umzugshelfer eskaliert

Ein Umzug sorgt in Füssen für einen handfesten Streit. Ein junger Mann bekam eine Anzeige. Doch auch die Gegenseite hat gegen das Gesetz verstoßen.

09.04.2021 | Stand: 12:56 Uhr

Ein junger Mann hat am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Theresienstraße einem Umzugshelfer ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei schleppten insgesamt drei Helfer Kisten und gerieten mit zwei Hausbewohnern in einen Streit - zuerst verbal, dann körperlich. Der 47-jährige Umzugshelfer schubste schließlich den 24-jährigen Bewohner.

Umzugshelfer blutet nach Schlag in Füssen am Mund

Der schlug dem Mann wiederum ins Gesicht. Der Helfer blutete am Mund und wurde ins Füssener Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige bekam eine Anzeige. Der Umziehende und seine drei Helfer müssen indes mit einem Bußgeld rechnen, da sie gegen die Corona-Regeln verstießen.