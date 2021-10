Füssen nutzt Finanzspritze für Schwangere

Für boomende Geburtshilfe in Füssen ist ein moderner Herzton-Wehenschreiber angeschafft worden. Wie viele Geburten in diesem Jahrzu erwarten sind.

28.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Im vergangenen Jahr haben im Füssener Krankenhaus knapp 400 Babys das Licht der Welt erblickt, dieses Jahr werden es voraussichtlich mehr als 450 sein. Für die werdenden Mütter wurde jetzt ein neuer Herzton-Wehenschreiber (CTG) für 8000 Euro angeschafft, teilen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit. Finanziert wurde das CTG-Telemetriegerät über eine Finanzspritze des Freistaates, der damit die Hebammenversorgung im südlichen Landkreis sicherstellt.

Zum ersten Mal an einem Herzton-Wehenschreiber liegen, das vergessen wohl die wenigsten werdenden Mütter. Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel werden die Untersuchungen am CTG für sie zur Routine. Auf einer Geburtsstation dient das Gerät neben der Überwachung der Herztöne und Sauerstoffversorgung des Babys zur Messung der Länge, Stärke und Häufigkeit der Wehen während einer Geburt.

Unkomplizierte Behandlung

Zur Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung erhielt der Landkreis Ostallgäu in diesem Jahr von der Regierung von Oberfranken als zuständige Behörde einen Zuwendungsbescheid aus Mitteln des bayerischen Gesundheitsministeriums. Angeschafft wurde ein neues CTG-Telemetriegerät, das die Arbeitsvorgänge der Hebammen und die dadurch entstehende unkomplizierte Behandlungsmöglichkeit an der werdenden Mutter verbessert, teilen die Kliniken mit.

Geburtsstation vor Ort ist wichtig

„Wir freuen uns sehr über diese wichtige Investition in die medizintechnische Ausstattung der Geburtsstation Füssen“, sagt Landrätin und Verwaltungsratsvorsitzende Maria Rita Zinnecker. „Für viele baldige Eltern im südlichen Landkreis ist es wichtig, eine Geburtsstation vor Ort zu haben.“ An der Klinik Füssen werden sie von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett individuell vom Team aus Hebammen, Pflegekräften und Ärzten der Abteilung für Geburtshilfe unter der Leitung von Chefarzt Dr. Winfried Eschholz betreut.

Das Füssener Konzept

Nach knapp 400 Geburten im vergangenen Jahr rechnet man heuer mit 450. Grund für diesen Boom: In der Region habe sich zunehmend herumgesprochen, dass in Füssen mit viel Liebe zum Detail eine freundliche Geburtshilfe betrieben wird, die die Sicherheit einer Klinik mit den Bedürfnissen von Eltern und Neugeborenen verbindet, heißt es in der Pressemitteilung. Das neue Gerät passe gut ins Füssener Konzept „Freiheit für die Mutter, Sicherheit fürs Kind“. Die Telemetrie ermöglicht derweil eine kabellose Übertragung der kindlichen Herztöne zum CTG-Gerät ohne Beeinträchtigung der werdenden Mutter.

